手機過熱吹冷氣降溫超錯！隨時損壞機身零件　10招手機降溫法必學

iPhone 15 Pro 過熱．10招手機降溫法｜iPhone 15 Pro 系列很多用家使用後都發現機身容易出現過熱情況，甚至升級到 iOS 17 的其他 iPhone，都發現機身溫度比以往高。想為手機降溫，用家都各出奇招，不過用錯方法，隨時影響手機功能，更甚有可以令手機報銷。



兩大手機散熱錯誤方法

每日都要開冷氣，有些用家會把過熱的手機直接放在冷氣口吹，以為能有效率令電池降溫。雖然冷氣可以帶走機身的表面溫度，不過機內的濕氣會凝結成水滴，有機會在手機鏡頭內出現。早前就有台灣 iPhone 15 Pro 用家，發現手機在冷氣下吹 30 秒左右，鏡頭就出現霧氣或水滴，雖水滴會自行消退，但亦有機會因水氣損壞機身零件。

iPhone15 Pro Max藍機回收價勢回升？蘋果解構甩色問題零成本復原

由於現時有部分手機都有 IP68 防水防塵認證，很多用家就以為可完全放心讓手機濕水，而直接用冰袋放在手機表面上，甚至直接拿去沖水。實際上，IP68 的防水效果，並不能防禦水柱、或是水面拍打等強力衝擊，而且手機的防水性能也會受使用狀態影響，降低防水能力。因此，不建議直接把手機拿去沖水降溫。

iPhone 15 Pro Max DxOMark拍攝力評分出爐僅第2｜輸給華為舊手機

👇👇手機過熱｜10大急救降溫法👇👇

+ 6

如果手機真的出現過熱問題，第一時間是先關機，如沒有改善也可以嘗試使用手機散熱扇﹑拆手機殼﹑停止充電等方法解決。Apple 曾警告 35 度以上用手機有機會令電池永久受損，因此以上十招手機降溫方法記得要學定。