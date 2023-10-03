iPhone 15 系列推出至今，容易過熱的情況備受用家、媒體關注，討論度亦非常高，有媒體更測試出使用 Instagram、打機時，iPhone 15 Pro 機身溫度明顯過高，而且情況不只是 iPhone 15 出現，連升級了 iOS 17 的舊 iPhone 都有差不多情況。Apple 亦終於回應過熱問題，以及交代導致 iPhone 過熱的原因。



YouTuber 測試過熱情況

早前 YouTube@iPhonedo 使用 iPhone 14 Pro Max、iPhone 15 Pro Max 進行測試，兩部機同樣升級為 iOS 17。先在兩部 iPhone 打開 Instagram App，保持在個人檔案頁面，沒有再進行其他操作。再用溫度槍測試，發現機身溫度已由 26.1℃ 增加到約 37.7℃。因此認為 iPhone 過熱原因，是 iOS 17 與 IG，或其他 App 不相容有關。

二手家電陷阱｜3大陷阱恐浪費時間金錢、這5種家電不要貪平買二手

Apple 回應

iPhone 15 過熱的討論越演越烈，Apple 亦回應過熱主因，是手機「備份還原」所致，令背景程式執行活動明顯上升，增加處理器的負擔，因此令手機溫度明顯提高。至於其他 iPhone 都出現過熱的原因，Apple 指出部份第三方 App 有機會導致 iOS 17 過載，更點名指 Instagram、Uber，以及賽車《Asphalt 9》有過載情況，而 IG 已在 9 月 27 更新中修復問題。

用家對卡 iPhone 過熱也不用太擔心，因為 Apple 強調過熱問題不存在安全風險，而且計劃在下個 iOS 17 版本中修復漏洞。

買家電要揀月份？10月買冷氣機較平 各類家電最抵買月份公開

👇👇手機過熱｜10大急救降溫法👇👇

+ 6

手機降溫方法

在修復版本推出前，用家亦可以用一些有效的手機降溫方法，暫時解決過熱問題，以免鋰電池因長期溫度過高而令電池續航力下降。當手機出現過熱問題，第一時間可先關閉所有的 App，以及停止充電。如沒有改善也可以嘗試直接關機，或使用手機散熱扇﹑拆手機殼等方法解決。Apple 曾警告 35 度以上用手機有機會令電池永久受損，因此以上十招手機降溫方法可在更新推出前學定。