天氣潮濕、連日落雨，大部分人都會帶抽濕機出來使用，而其他時侯就會放在一旁閒置，但這有機會令抽濕機折舊而出現起火風險。近日台灣就發生抽濕機自燃意外，台消防局亦分享如何防止意外發生。



缺乏保養致短路

9 月 29 日，台灣新北市一大樓冒出大量濃煙，當地消防趕到撲滅火種後，發現現場有一部燒毀的抽濕機，而住戶亦表示火警由抽濕機引致。新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德提醒，使用高功率電器時，應養定期保養及檢查電線是否堪用，當電線和插頭出現損壞、不正常發熱，甚至插座長時間沒有清潔出現大量灰塵，都有機會導致短路起火。

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抽濕機水箱滿水

大多抽濕機水箱，都有設有感應器，當水量上升到一定水平時，磁石會碰到感應唔令抽濕機暫停運作，避免水箱內的污水溢出。不過也不能完全依賴感應器，如日常沒有倒水習慣，感應器又失靈的話，溢出的水有機會令抽濕機產生短路，碰到電線更有機會導致漏電起火。

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抽濕機乾衣風險

部分用家使用抽濕機，目的是為了乾衣，但台消防局提醒，不應在抽濕機上方烘衣物，因避免衣服掉落，遮蔽抽濕機風口造成機體散熱不良導致起火，或滴水進入抽濕機內部導致短路。使用時，應避免旁邊擺放雜物，與可燃物品保持一定距離（至少50公分）。

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