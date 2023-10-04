現在一個家庭所需要的電器，絕對遠超家中的獨立插頭數目，光是手機、平板的充電所需，就需要5個以上的供電頭，因此家中總有多個拖板延伸插頭。近日，連登有網民指，新買一個 8 插頭的拖板回家後，竟未正式使用就燒了，到底是什麼情況呢？



網民：拖板4插頭最安全（誤）

有網民在討論區發文，指購買了一個拖板回家，在插進牆身插座、開電制的一瞬間，就發出「啪」一聲，而且出現閃光和燒焦味。網民指，連本身的插座都壞掉用不了，幸好沒有插電器上去，否則連家電都有機會一同遭殃。

其他網民認為，樓主買回來的拖板沒有獨立 fuse，而且「一拖八」當然危險。亦有網民表示：「咁多個插都敢屋企用」、「唔敢用啲1拖8 感覺太大負荷」、「4插係最安全」，但其實這個說法並不正確，多插頭並不會特別危險，下文為你詳解：

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連登網民熱門回應

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拖板可以插幾多電器？

拖板一般都提供3~6個插頭，甚至更多，不等於可以全部使用，亦不等於插得多就危險。由於拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，因此，拖板最大的承受上限也約是 13A，當超出上限就有機會導致負荷過重，發生過熱起火的危險。

那一個拖板可以為多少電器供電呢？其實很簡單，最大功率的計算是：13A x 220V＝2,860W，即插在拖板上的電器，加起來功率最多只能是 2,860W，當然這只是理由上的安全範圍，想盡大可能避免拖板超出負荷導致短路，就應該使用比 2,860W 更低的總電器功率。

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7大高功率電器

知道拖板應承受的最大功率後，就要了解每件電器的使用功率。如電唔能即時產生熱能的話，大多是高功率電器，動輒消耗功率也超高 1,000W，因此不建議把高功率電器插在拖板上使用。

高功率電器：



1）冷氣機 900W

2）微波爐 1200W

3）乾衣機 1200W

4）氣炸鍋 1000～1500W

5）電飯煲 800W

6）電磁爐 1200W

7）電暖爐 700W



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資料來源：LIHKG