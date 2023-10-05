正所謂便宜莫貪，特別是電子產品。近日有內地傳媒報導，有人入手一隻 512GB 的 SSD，使用後發現傳輸速度過怪，於是把心一橫拆開 SSD（固態硬碟），竟發現內裏出現意想不到的景象。



根據《快科技》的報道，有內地網民購買了一隻 512GB 的SSD，但使用時發現速度比 HDD 更慢，於是把該 SSD 拆開研究，竟發現內裏竟沒有 NVMe或SATA 晶片和 M.2 插槽，而是只有兩張 MicroSD 卡。

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一張 M.2 SSD 的資料傳輸速度可達 2000MB/s，但 MicroSD 卡只有 100MB/s 左右，難怪網民使用上會明顯覺得慢。最諷刺的是，固定兩張 MicroSD 卡的膠水上，貼了兩張「Made In China」的標簽，而兩張 MicroSD 卡都是「Made In Taiwan」。有網民表示：「至少加埋都有512GB」，這間山寨廠還算「有良心」。

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購買 SSD 最重要的，就是不要貪圖便宜，選擇知名品牌之餘，亦建議找信譽良好的商店購買，也能有保養期保障使用期限。同時，也要注意目前市面上比較常見的接口類型有SATA、M.2和PCI-E，所代表的速率從低到高逐漸增加，可根據使用需要和價格選擇那一種接口類型。

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資料來源：快科技