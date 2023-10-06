近期 WhatsApp 騙案手法層出不窮，稍一不慎就有機會令帳號暴露在危機之中，而且會影響其他聯絡人。有網民就在 Facebook 群組分享，在仍正常使用 WhatsApp 帳號的情況下，竟有騙徒同時使用該帳號進行詐騙，而且他完全不知道帳號正在被人盜用。



Facebook@「黃大仙區友」中，有網民開 Post 分享近日親身經歷的 WhatsApp 騙案。網民指出，家人、朋友都紛紛打電話來問他，為什麼要急需轉賬給他？而網民收到這些查詢都一頭霧水，完全不了解親友們在說什麼。當他收到妹妹截圖後，才得知自己的 WhatsApp 被盜用，並向不同的聯絡人要求轉賬 1 萬元。

值得留意的是，網民的 WhatsApp 帳號仍能正常使用，並未有被騙徒強制登出，而家他看不到騙徒發給其他人的訊息，因此在使用時才未有發現借錢的訊息。

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假冒官方訊息

網民表示，明明沒有向其他人公開帳號資訊、登入代碼，為什麼會被盜用呢？直到他的表弟問及： 「有否收過陌生人傳送的連結或網頁，包括 WhatsApp 官方訊息」，才醒起日前收到疑似「WhatsApp官方」的新功能通知訊息，並按了訊息中的連結，有可能因此而被騙徒駭入帳戶。

如何分官方、「假冒」

想避免誤墮假冒 WhatsApp 官方帳號陷阱，要就懂得分是否官方帳號。第一可以看用戶名中，有沒有綠色剔號；第二可點擊入該帳號資訊中，官方帳號並沒有電話號碼，如有即是假冒帳號，不要點入任何連結內。

WhatsApp假網頁版小心！置頂廣告連結唔可信 登入帳戶即被騎劫

網民亦要小心 WhatsApp 假網頁版，「守網者」指出在 Google 搜尋器或 Chrome 瀏覽器輸入「WhatsApp」字眼時，有機會出現一些以廣告形式置頂的連結，同樣以「WhatsApp」作包裝。當用家點擊進入假冒網站後，一不小心在假 WhatsApp 網輸入電話號碼、驗證碼等，就令騙徒得到足夠的資料騎劫該帳號。

資料來源：Facebook@黃大仙區友