繼 iPhone 15 接連爆出過熱、喇叭異常後，再有用家對反向充電功能有爭議。用家發現把 iPhone 15 連接上行動電源（尿袋）後，竟然電量不增反減，原因是 iPhone 15 竟在幫尿袋充電，完全違反用家使用尿袋的目的。



iPhone 15 系列改用 USB-C 後，提供最高 4.5W 的反向充電功能，原意是讓多電的 iPhone 15 為少電的 iPhone、AirPods（USB-C）充電。反向充電功能本來是非常實用的功能，而且配合 Pro Max 的高電量更為用家提供多個充電選擇，隨時幫其他手機、耳機緊急充電。

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可是 Reddit、PTT 都有網民表示，當把 iPhone 15 連上尿袋後，竟發現是 iPhone 15 為尿袋充電，Reddit 網民更公開使用的尿袋型號為 Anker PowerCore Slim 10K PD 行動電源。Anker 回應網民的查詢，指該款尿袋的 USB-C 充電孔會受 iPhone 15 反向充電功能影響，目前未有解決方法，只能改用 USB-A 才能正常充電。

會導致這個情況的原因，一是 iPhone 15 的反向充電並不能關閉；二是現時部分尿袋的晶片未及時更新，令尿袋難以判斷何時幫手機充電，還是由手機取電。

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3招解決方法

用家現時只能等 Apple 為 iPhone 15 更新，手動開關反向充電功能，才能確保不會出現上述情況。手上的尿袋同樣出現 iPhone 15 為尿袋充電的問題，如要繼續使用的話，就唯有使用 USB-A 為 iPhone 15 充電，或檢查尿袋的電量高於 iPhone 15，以避免觸及反向充電。另外，亦能更換一些能對應 iPhone 15 的尿袋，如軟件設計能判斷只幫手機充電，如Apple MagSafe 尿袋。