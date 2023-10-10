iOS 17.0.3電池續航力測試｜ iPhone 15 系列推出後，一直都有用家提出過熱問題，甚至連升級上 iOS 17 的舊款 iPhone，都發生有過熱情況。因此，Apple 推出 iOS 17.0.3 版本，以解決過熱問題。不過，用家關心的新 OS 版本電池續航力情況又如何呢？



iOS 17.0.3 更新修復兩大漏洞

Apple 推出 iOS 17.0.3 版本，提供了重要錯誤修正和保安更新項目，並解決了可能導致 iPhone 運作時溫度比預期高的問題。如已更新 iOS 17 的 iPhone，發現有過熱情況，也能更新 iOS 17.0.3 解決。

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iOS 17.0.3 電池續航力測試

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iOS 16.6.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度 100％ 的情況下，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.0.3 版本下，電池使用情況。

沒想到今次版本的電池續航力情況得到良好改善，有 5 款 iPhone 的電池續航力都有所提升，當中 iPhone XR 對比 iOS 17 版本，電池續航力提升了 1 小時 18 分鐘。就算電池續航力下降的 iPhone 12，其實也只是減少了 8 分鐘。在過熱問題得到改善後，電池續航力又有所提升，因議建議用家更新 iOS 17.0.3，以確保解決過熱情況。

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