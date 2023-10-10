Tesla V4 Supercharger超級充電站｜亞洲首個Tesla V4超級充電站終於正式抵港，亞洲首個V4超充將會座落銅鑼灣，提供高達250kW的充電功率，最快15分鐘便可以充達275km續航力，提升各位Tesla車主的充電體驗。



Tesla於亞洲首個 V4 Supercharger超級充電站，將會座落於銅鑼灣利園商場，官方指他們深信電動車普及是推動綠色出行的關鍵，因此，早於2014年早已率先與Tesla合作引進創新電動車科技，於利園區停車場裝設V2 超級充電器。是次雙方再度聯手，拓展Tesla充電網絡，以滿足Tesla的車主充電需求，全面提升利園區的電動車充電體驗。大幅增加區內的Tesla電動車充電器至165個，包括15個超級充電器及150個免費目的地充電器，使利園區成為港島區最大型的Tesla充電樞紐。區內最快的V4超級充電器，只需15分鐘即可補充最高275公里的續航距離，為車主提供更方便快捷的電動車充電服務。

香港首個V4超充座落銅鑼灣利園（資料圖片）

Tesla V4超級充電站外型與以往不同，不單更slim，充電線亦更長（祺料圖片）

升級版Tesla充電設施已於利園一期、利園二期、利園三期、希慎廣場及禮頓中心落成投入服務，當中包括於利園一期正式啟用的亞洲首個Tesla V4超級充電站。V4超級充電站除了配備更長的充電線，方便車主使用外，目前的充電功率可達至最高250kW，最快15分鐘便可以提供高達275km續航力。

香港已經擁有多達65個超充站（林勇 攝）

利園 Tesla Supercharger超級充電站 數量一覽