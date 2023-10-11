Benz Concept EQG概念車正式抵港｜電動G系越野車BAM限時展出

Benz Concept EQG概念車正式抵港，搶先開箱！｜Benz SUV及房車款式的EQ系列電動車雖然非常受歡迎，但最令不少車迷期待的的G Class仍未推出電動版本。其實早年Benz就曾公布Concept EQG概念車（G Class電動版本），這架概念車終於正式抵港，而且更會限時於BAM展出，車迷可以一睹新車風彩！



Benz Concept EQG是平治推出的純電動G系列概念車，標誌著G系列迎來電動化的新紀元。G系列自1979年誕生以來，一直是平治最得意的豪華越野車系列。40多年來，G系列車型的外觀設計變化不大，傳承了獨特的門把手、外部保護條、後門外露備胎以及前指揮燈等標誌性元素。2018年大規模改款後，G系列進一步發展了這種獨特的設計語言。

Benz Concept EQG就在BAM前夕正式抵港，記者有幸搶先近距離unbox新車！（林勇 攝）

Concept EQG沿用了G系列的典型輪廓，同時加入了電動車的新元素。鬼面罩採用連續的黑色設計，中央配備3D星形圖案發光條；車身兩側配有藍色動畫圓形方格，與電動平治的視覺識別相呼應。車頭正下方的分界線，使引擎蓋的雙色塗裝格外醒目。22吋鋁合金輪圈和獨特的帶鎖盒子式備胎罩都是Concept EQG的重點設計。黑色高光平頂行李架中央的G字標誌清晰可見，白色LED探照燈環和紅色尾燈條，進一步強化了它作為越野車的性格。

新車不僅在外觀上展現G系列基因，其內在結構也延續了G系列堅固的梯形車架和獨立懸掛系統傳統。四個電動馬達獨立控制，無論是路面還是崎嶇地形都可發揮卓越的行駛性能。雙速變速箱保留了G系列的越野減速功能。

Benz Concept EQG概念車

EQG概念車充分展現了電動化為G系列帶來的好處：低重心設計提高了越野性能，電動馬達的瞬時扭矩輸出大幅增強了爬坡和適應複雜路面地形的能力。動力電池安裝在梯形車架中，保證了車身的剛性與安全性。未來當Concept EQG通過所有考驗，正式投產時，它將與其他G系列車型一樣，在適當地形上擁有接近100%的爬坡率，完美繼承G系列的傳奇地位。

Benz Concept EQG概念車

Concept EQG即將在三日的平治BAM Festival中展出（10月13日至15日），然後10月16日一日限定於大圍圍方的Benz概念店作限定展出後，便會離開香港前往其他國家繼續巡迴展出，有興趣的車迷絕對不要錯過。