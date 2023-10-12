Tesla Model 3 2023新版實車到港，車身內外大升級，32.8萬更抵玩｜不少車迷期待的Tesla Model 3 2023年新版終於正式抵港，無論內外都得以升級的新版Model 3，售價更稍為減低，長續航版雙摩打全驅版最平由32.8萬起就可以入手。想換新車的車迷們不要錯過。



Tesla全新升級版 Model 3終於正式在香港亮相，實車更於於奥海城展出，車迷可以到場體驗及訂購。而且同時設有亞洲首個Gigafactory Museum，車迷可透過多個車間及模型，更深入了解 Tesla 造車及生產工藝（即日起至10月25日）。

Model 3在2019 年於香港首次交付，隨即成為最暢銷電動車款。升級版本 Model 了外觀經過改良，更符合空氣動力學，令車更為慳電，增加續航力達12%。而香港版將率先推出長續航版本，由0至100km/h起步加速只需4.4s，續航距離更提升至高達629km (WLTP）。

Tesla官方指，如現時預訂新版Model 3，可在2024年第一季前交車，仍可趕及一換一計畫優惠。（林勇 攝）

更豪華內飾自訂環境燈、超卓音效系統（多達17個喇叭、雙重低音喇叭和雙擴音器）、通風座椅、無線充電、8吋後排顯示屏、全新中控台及軚軨設計，配合360度隔音玻璃車廂，讓車廂內極其安靜：更堅固的車身和更穩定的吸震縣掛系統為車迷及乘客帶來更好的極佳的娛樂及寧靜駕乘體驗。

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同時，香港早前推出了亞洲首個 Tesla V4超級充電站，配備更長的充電線，方便車主使用，充電功率可達至每部車輛最高250kW，而且更支援日後的更新和新增功能。新版Model 3同時升級充電速度，配合V4超級充電器，15分鐘即可充達282km的續航距離。

Tesla 同時宣布將會繼續擴大電動車充雷站，包括第四季將於九龍灣宏天廣場、奥海城一期、沙田商業中心、屯門市廣場、黃金海岸商場、屯門海典軒購物商場及元朗御庭居購物商場增設22個超級充電器及111個目的地充電器。現時全港共有多達70個Tesla超級充雷站以及129個Tesla目的地充電站，遍布全港18區。