根據天文台預測，下週後期將有一道冷鋒抵達華南，令該區氣溫下降。香港未來九日的氣溫預測，新界部分地區更跌到約 20 度。隨氣溫慢慢下降，冷氣機和風扇也可以先放在一旁，但原來收納風扇前也有 3 點不能忽略，能延長風扇使用期限。



清楚扇葉、網罩

風扇使用了一整個夏季，會積蓄很多灰塵，因此必須要做好清潔，才把風扇收納。「台灣電力粉絲團」教路，要先把扇葉用溫水（40℃）浸泡，再用乾布擦拭乾淨後，風乾扇葉再重新組裝。

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不少人為了方便，可能不會拆開風扇罩進行清潔，雖然總比長期不清潔好。需要小心如使用清潔劑，不要噴到摩打部分，而且要確保清潔時要拔除電源，以及全部乾透才能重新使用。最好的方法當然是拆開風扇，分別清潔網罩﹑扇葉﹑摩打隔塵外殼﹑機背保護蓋等。

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正常收納方法

很多人會把風扇直接放在家中角落閒置，但其實這樣會令風扇重新積塵，到夏季取出時又要再清潔多次。因此，台電分享可以為風扇戴上防灰罩，就算沒有專用的防灰罩，也能使用不織布材質的布料、大型塑膠袋等包住風扇罩，以阻絕灰塵積蓄。

至於收納的位置也有學問，最好放在乾燥的地方，避免放在廁所、廚房等潮濕空間，水氣有機會令風扇零件損壞。同時，可以在收納空間放除濕用品，確保風扇乾燥。最後要注意，擺放時不要壓到電源線，以免電線損壞和電器。