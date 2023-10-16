消委會浴室暖風機／浴室寶 選購貼士｜天氣終於轉涼，消委會也早一步為大家分享抗寒神器的選購和使用貼士。為了洗完澡後不用「震住」換衫，部分人會選擇在浴室安裝浴室寶、換氣暖風機。不過市面上有窗口、天花式及移動式，到底那款最適合自己，以及較慳電呢？



三類浴室寶各有優缺，選購時要根據浴室的設計、使用需要選擇，如天花式乾衣比較快和平均；窗口式方便安裝在浴室抽氣扇位置等。如正打算在入冬前買定浴室寶，可以參考以下消委會比較各類浴室寶的優、缺點。

窗口式浴室寶

窗口式浴室最方便的地方是，可以安裝在抽氣扇位置，安裝比天花式方便，售價也比低。窗口式大多設有 24 小時抽氣模式，能助沒有窗口的浴室更好通風。可是，用家要留意窗口式的最高暖風溫度較低，乾衣時間較長。

天花式浴室寶

相對於窗口式，天花式同樣有 24 小時抽氣模式，同時乾衣較快較平均，最高暖風溫度也較高，唯售價會較高，而且需安裝在假天花上，以遮掩通風喉管。

移動式浴室寶

移動式最好的地方是無需安裝，直接掛在浴室即可做用，亦能便攜到其他房間使用。暖風溫度較高，售價一般也比較低。可是，移動式大多沒有抽氣和乾衣功能，使用時也要留意浴室有沒有合規格的 13A 電源插座。

消委會13款浴室暖風機測試結果👇👇

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乾衣、耗電效能

如果會使用浴室寶乾衣的話，就要留意每月乾衣所需的電費。消委會曾測試發現耗電量最高的型號（金章 Zanussi ZBH1015），1個月乾衣15次的話，費用要約 $167.4；耗電量最低的型號（KDK 30BGCH），費用即只要約 $86.4，相差接近 1 倍。

安全使用貼士

使用浴室寶時也有一些安全心得要留意，暖風機設置的位置應避免接觸有機會注滿水的位置，如手盆或浴缸，特別是移動式浴室寶，避免運作途中掉落導致觸電。另外，使用浴室寶乾衣時，切勿把濕的衣物掛在出風口，亦要避免遮蓋出風口，以免影響浴室寶運作。

資料來源：消委會