Apple 在 9 月發布 iPhone 15 系列後，一直傳會陸續推出新款 iPad。根據外媒 9To5Mac 報導指出，Apple 將在明天（10月17日）好可能公布 3 款新的 iPad，包括 iPad 11、iPad mini 7，以及 iPad Air 6。



iPad 11 和 iPad Air 6 預計主要是升級晶片，iPad Air 6 上年春季推出時，配備 M1 晶片，iPad Air 7 估計將升級至 M2 晶片。而 iPad 上次更新也約在一年前，iPad 11 預測仍保留薄邊框設計、 Touch ID 側邊按鈕，以及將 A14 晶片升級至與 iPad mini 7同級數的 A16 。

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解決果凍滾動問題

iPad mini 6 推出時，使用 8.3吋窄邊框 Liquid Retina 螢幕設計，但很多用家發現，滑動螢幕時會出現左右兩邊螢幕更新頻率不同（Jelly Scrolling／果凍災情）。Apple 解釋，iPad mini 6的果凍問題是 LCD 螢幕的正常現象，因此沒有硬件、軟件上的修復方法。iPad mini 7預計將升級 A16 晶片，以及採用新的螢幕控制器，以減輕果凍問題。

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隨 3 款 iPad 升級，亦有消息傳出將推出 Apple Pencil 3。Apple Pencil 2 推出至今已約 5 年，消息指第三代將可以為筆尖替換不同的尺寸，方便用家根據使用需要切換。同時，Apple Pencil 3 的筆尖也將加入磁吸功能，用家可迅速、方便更換筆尖。

資料來源：9To5Mac