Honda e:N1首部純電動車正式抵港｜Honda本田純電動車 e:N1 終於於香港正式推出，作為Honda首款在香港推出的電動車，以三十餘萬的價格，為車迷們帶來更實用的選擇。新車更承襲Honda人性化設計的精髓，帶來動感駕馭與舒適體驗。



新車從外觀而言，採用了更前衛流線造型，車頭前部份設計運動感十足，燈條與車頭燈相連，在充電時更會形成獨特的指示燈，展現優雅動態的氣質。e:N1在細節設計上融入未來科技元素，如採用無縫式前門把手和隱藏式後門把手、全寬LED尾燈條等加強科幻感。此外，e:N1在多個位置配有白色「H」徽章，包括車頭與方向盤中央，展現出新世代電動車的定位。

Honda e:N1 首款於香港登場的純電動車（黃寶瑩 攝）

車身設計簡潔而充滿動感（黃寶瑩 攝）

18吋鋁合金軚鈴（黃寶瑩 攝）

實用的車廂空間感

e:N1的車廂空間亦考量不少人體工學設計，提升舒適度與實用性。座椅配置厚實墊材，令乘坐更舒適。亦因為電池安裝在地板下，腳部和頭部空間更顯充裕增加不少空間感。車內配有15.1 吋觸控螢幕與10.25吋 數碼儀表盤，對應無線Apple CarPlay，營造高科技感的同時，也提高便利性。值得一提的是，e:N1具備多種座椅摺疊模式，尾廂容量達361L，如將後排座椅摺疊時，容量更可達到1176L，絕對可以滿足車迷們的載運要求。

e:N1無論駕駛座或後座都空間感十足（黃寶瑩 攝）

出眾的性能表現

性能上e:N1亦有出眾的表現，配備高性能150 kW摩打以及68.8kWh鋰離子電池組，扭力高達310 Nm、0-100km/h加速只需7.6秒，動力輸出相當優異。同時e:N1的續航力可達412公里（WLTP標準），對於香港車迷而言非常不錯的續航能力。e:N1更支援DC快速充電，40分鐘即可由30%充電至80%，使用上相當便利。就算用標準AC充電器時，亦可在6.5小時內完成5-100%的充電。三個專用的預設駕駛模式，包括Sport、Normal 和Econ三款駕駛模式，車主可以在駕駛時隨時調整馬達與動力特性，兼顧動感與節能。

充電口就設在車頭位置（黃寶瑩 攝）

在主動安全系統方面，e:N1擁有Honda專利SENSING科技，使用車身多個鏡頭及聲納感應器組合數據，協助駕駛者迴避潛在危險。例如自動緊急煞車、車道偏移警示、車道維持輔助等功能，更可主動協助駕駛注意路況並維持車道。此外e:N1車體結構用上高強度鋼材，就算不幸意外發生時可提供出色的前、後、側面碰撞保護，保護車內乘客。

Honda e:N1定價為港幣$319,880（黃寶瑩 攝）

始終Honda第一台純電動車到港，相信不少車迷們對新車有不少疑問，記者有幸專訪Honda e:N1開發責任者「三谷哲也」先生，從而探究新車更多特色、市場定位及電動車的戰略發展等。



Honda e:N1開發責任者 三谷哲也 先生（黃寶瑩 攝）

Honda e:N1的產品特色



三谷：Honda e:N1作為全新的純電型號，希望能帶給客人全新體驗、全新的感覺。本田既要保留一直以來的優點，包括良好駕駛感覺、卓越的性能和有特色的設計；亦要同時包含更佳電動車加速性能、寧靜和舒適等等的長處，希望最終能打造出富有本田特色的電動車。在機械結構上，e:N1使用了「e:N Architecture F」的純電平台，搭配本田自家的摩打，輸出經過特別調較，能兼具爽快的加速感但不失行車舒適和穩定性。為了令司機對加速有更深的感官享受，特意加入了Active Sound Control (ASC) 。配合車速和油門深淺，模擬摩打的聲音會透過揚聲器傳入車廂。透過一系列的設計和調較，希望能使全新的e:N1更富有本田特色，令車迷感受到本田與其他品牌電動車不同的地方。

專門為純電動車設計的 e:N Architecture F 平台

e:N1特別為中國及香港的客人度身訂造需求



三谷：本田e:N1在開發初期就已經因應市場需要，在機械和車廂上都作出不少特別設計和調較以滿足車迷需求。例如加強了前後座椅承托支撐，亦加長後排椅墊，務求令乘客更舒適；中控台使用了15.2吋觸控屏幕連無線Apple CarPlay，加強科技感之餘亦方便使用；空調出風口加入了擴散式設計，避免出風口直吹乘客身體，同時使車廂快速降溫。

15.2吋觸控屏幕可以看到的資訊非常充足（黃寶瑩 攝）

e:N1如何在競爭激烈市場中競爭以及未來的計畫



三谷：除了相關技術研發，本田亦專注對中國大陸和香港市場的電動車加入相關功能和設計元素。本田堅持將多年在製造運動車型中享負盛名的品牌基因融入在電動車開發中，務求打造出令人激動和引人入勝的駕駛體驗。此外，利用其在空間上的設計和舒適性方面的專業知識，為 e:N1 提供創新且實用的車廂空間。希望這些特點與消費者產生共鳴，使本田的電動車與競爭對手區別開來。

另外，本田積極應對中國大陸和香港市場的快速電動化趨勢，並以擴大自家電動車型產品線。計劃在2024年於中國推出e:NS2、e:NP2以及另一款以“e:N SUV序”概念為基礎的量產車型。為了配合積極擴大電動車型生產線的計劃，本田與中國電池製造商寧德時代（CATL）合作，確保電池供應的穩定。有助本田滿足對中國大陸和香港市場電動車日益增長的需求，並鞏固市場地位。對於香港市場，將會首先推出e:N1，並計劃在未來幾年內積極推出更多合適的電動車型。

本田純電動車中期到長期目標是甚麼？



三谷：本田計劃的 BEV（純電動車／Battery Electric vehicle） 生產中期到長期目標可謂雄心勃勃。計劃在2030年落成一個全球純電動車生產系統，年產量目標超過200萬輛。同時引證本田致力於擴大電動車業務，並推進可持續發展的需求。此外，本田在2040年計劃實現全球銷售100%電動車（EV）和燃料電池車（FCV），鞏固對全純電化未來的承諾。