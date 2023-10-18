康文署Book場SmartPLAY｜康文署近日宣布，推出全新的智能康體服務預訂資訊系統 SmartPLAY（康體通），取代現有的 Leisure Link 系統，並在 11 月 9 日上午 7 時正式啓用，而 Leisure Link 將在 11 月 6 日起停止運作。換言之，市民如想訂康文署旗下的運動設施，如硬地足球場、籃球場、羽毛球場等，下月將要使用 SmartPLAY 進行抽籤或預訂。



如使用過 Leisure Link 預訂球場的話，應該都體驗過舊系統 book 場有時會因太多人同時使用，而導致網站讀取緩慢的問題。SmartPLAY 由現時約 1,000 名增至 10,000 名用戶同時登入系統，方便更多市民更快捷登入和進行預訂。

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康文署提醒，所有人士必須預先登記及完成認證，才可使用 SmartPLAY 系統租訂設施，或報名參加活動，就算是現有的 Leisure Link 用戶，也需要重新登記才能使用。

SmartPLAY 登記教學

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除了使用 App、網站，康文署亦在約 240 個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處），設立 375 個 SmartPLAY 智能自助服務站，市民能在智能自助服務站完成登記、身分認證和啓動帳戶。

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市民可以在 SmartPLAY 內，查看可使用設施的日期，搜尋想租訂的設施，更可直接在 App 內完成預訂和付款步驟。當完成預訂過程後，更能把預訂了設施的日子，添加在手機的日曆內，提醒市民當日前往享用設施。

資料來源：康文署