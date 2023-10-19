洗衣機禁忌｜每次洗衫前，都要落洗衣粉或洗衣液，令衣服徹底清潔乾淨，但有否想過，其實洗衣劑應該放在洗劑盒內，還是直接倒入桶內呢？家電達人「486先生」就分享其建議使用法，不只能提高清潔效果，更能減少洗衣機細菌滋生的問題。



想知道洗衣劑擺放的正確位置前，首先要了洗劑盒的運作。時現大多數的洗衣機，都有內置的洗劑盒／洗劑槽，讓用家把各款的清潔劑放入盒內，當洗衣機運作時，將有水從洗劑盒頂部或側邊噴出，利用水流把洗衣粉或洗衣液沖入筒內。

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當長期把洗衣劑放入洗劑盒的話，水流把洗衣劑沖入筒內的過程一就有機會產生殘留物，如沒有定期清潔的話就會令污垢堆積、細菌滋生，特別是香港的潮濕天氣，洗衣粉更易有結塊情況。

「486先生」分享，如有使用柔順劑的習慣，就可以把洗衣劑放入洗劑盒內，因為兩者不能同時添加，所以把柔順劑放入洗劑盒內就能分開不同時間注入筒內。因此，一般使用洗衣劑可以直接加在筒槽內，可以讓洗衣劑和衣物更均勻混合，提高清潔效果。

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不論洗衣劑如何擺放，使用洗衣機都應在 3 個月清洗一次，否則容易令洗衣機積累水垢和由衣物洗下來的污垢。如洗衣機設有槽洗淨功能的話，也能加入洗衣機專用清潔劑定期清潔。另外，也可以把一條大浴巾浸泡在白醋中，再放入洗衣機脫水，令白醋能平均灑在洗衣機內，再按下洗衣掣令機內注滿水後，加入適量過碳酸鈉，靜置 30 分鐘～1小時，把水放掉後重新按一下洗衣掣，完成洗衣過程即可。