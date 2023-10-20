查看手機的螢幕使用時間，每日平均6~8小時可能也不出為奇，甚至連去廁所都要邊玩手機。近日，鏡報找來哈佛大學醫學博士查詢，原來拿手機入廁所這一行為，有機會令身體造成永久性損傷，以及被細菌纏身。



手機成癮，除了睡著覺之外，不論食飯、去廁所、洗澡都會帶住手機，由於太專注在手機的內容上，甚至會令去廁所的時間增加。根據英國鏡報報道，哈佛大學醫學博士 Sethi 警告，去廁所時玩手機會導致過長時間坐在馬桶上，從而對直腸和肛門造成壓力，這可能會導致痔瘡、肛裂甚至直腸脫垂等問題。

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手機髒過馬桶

就算沒有因為玩手機而增加坐在馬桶的時間， Sethi 也不建議帶手機去廁所使用，因為有機會成為細菌的溫床。當用家帶手機去廁所時，在如廁後沒有用肥皂正確洗手，就有機會令手機沾上大量細菌。倫敦衛生與熱帶醫學院在 2011 年的研究發現，六份之一的手機上驗出有糞便。Sethi 直指，手機比公共馬桶廁板還要髒。

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鏡報報道指出，26～41 歲的人在去廁所時花較多時間玩手機，最有可能令細菌纏身。如果真的介不了帶手機去廁所的話，Sethi 建議最少要在如廁後，使用消毒劑來清潔手機，以及用肥皂正確洗手。當然，最好是定期幫手機清楚，同時減少帶手機去廁所的次數。

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資料來源：Mirror