2023年10月手機優惠｜轉眼來到 2023 年 10 月，在 iPhone 15 推出之後，標誌著今年度的旗艦強機都已經推出得八八九九，除了各手機廠方會推出更平價的中階機應市，一些既有的機種都會減價促銷，以下《香港01》科技玩物記者就找來 4 個品牌目前正在減價的手機型號供各位參考。



小米 2022 旗艦減 38% 清貨

小米手機性價比應該不用多講，來到 2023 年尾，雖然暫時未到雙 11 的大型優惠時間，但亦有旗艦機減價清貨，其中跌幅最大的就要數 Xiaomi 12。

雖然已經是推出 1 年半的機種、又未有像 Xiaomi 13 系列有 Leica 加持，但其內置 Qualcomm S8 Gen1、12GB RAM、6.28” FHD+ AMOLED 靚芒，規格仍屬市場前沿，只要對遊戲沒有太大需求（因為 S8 Gen1 的熱量問題還是相對嚴重），在小米官方網站價格由＄5,699 減至＄3,499 算是十分抵玩。

ASUS 旗艦大劈價、電競機最抵玩

向來十分肯提供減價優惠的 ASUS，近來旗下多款手機都有減價，即使是上市僅數月的細機旗艦新作，於其官方網店上都正減價＄700 促銷，同樣最新的 ROG Phone 7 系列除了 Ultimate 版本之外都有過＄1200 的折扣。

但如果要講減得最勁的型號，就要數 2022 年時推出的 ROG Phone 6、6D 系列，除了官網上 ROG Phone 6D 減價＄2800，到豐澤網店更可見到 ROG Phone 6 正減價＄4200 發售，只需要＄4,798 就可以買到一部配置齊全、擁有 Qualcomm S8+ Gen1 處理器的電競機，在同類機種中已難尋對手。

Samsung 大摺都減價

Samsung 今年度推出的 Galaxy Z 系列摺機收穫不少好評，但就是在外觀上與上代分別不夠大，間接讓舊代的 Galaxy Z Fold、Flip 系列機種在減價時顯得格外吸引。

在豐澤網店上，2022、2021 年推出的 Samsung 舊代摺機都有價減，其中減價幅度最吸引的就有 Galaxy Z Fold 3，減足＄7,398，但如果想在規格、功能上追近一點的，可以考慮 Z Fold 4，都有減＄4,199。

Sony 2022 年旗艦減＄3200

除了 Samsung 摺機，另一被用戶質疑變化不大的旗艦機種還有出自 Sony 的 Xperia 1 系列，今年度的 Xperia 1 V 主力只改進了拍攝功能，事實上其最具賣點的無斷式變焦長焦鏡在 2022 年的 Xperia 1 IV 上已經存在。

Xperia 1 IV 目前在豐澤網店上減價＄3200，價格上依然是不少旗艦機的水平，不過對比起原價已經抵玩得多，想體驗一下 Sony Xperia 機攝力的話，現在入手相當合理。