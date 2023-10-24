iOS 17.1 正式版已經推出，用家可以狂 iPhone 下載和更新。今次更新除了解決 iPhone 15 Pro 螢幕烙印的問題外，更推出了多個實用功能。以下整合 10 大焦點功能，等大家可以快速上手使用 iOS 17.1。



1）AirDrop支援流動網絡

AirDrop 以往只能在連接 Wi-Fi 的，接近檔案期間無視距離繼續傳輸，不過 iOS 17.1 更新後，AirDrop 將支援流動網絡繼續傳輸，只要在設定中，打開「超出範圍」使用行動網絡，就算在傳輸期間超出 AirDrop 範圍，也能繼續傳輸，不用兩部機維持在一定距離等待檔案傳輸完成。

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2）Apple Music升級

iOS 17.1升級了 Apple Music 多個功能，用家可自訂音樂播放列表封面，同時新增「加入喜好歌曲」功能，在歌曲中點選「星星圖示」就能儲存到我的最愛中。

3）待機顯示可關閉螢幕

iOS 17新加的待機模式，之前只能在開啟夜間模式時，在環境光線低時以紅色調顯示。而 iOS 17.1 加入「關閉螢幕」選項，只要開啟「自動」，系統就會在 iPhone 未使用而且房間昏暗時聰明地關閉螢幕。

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4）更新單手模式

以往使用單手模式，螢幕的上半新會顯示背景顏色。iOS 17.1 版本使用單手模式的話，螢幕上半部就會改為全黑色，更慳電也比較突出下半部的內容。

5） 動態島支援顯示電筒

如使用 iPhone 14 Pro 以上機型的話，在 iOS 17.1 版本打開電筒時，將在動態島顯示電筒圖示，方便用家知道手機有沒有誤觸電筒開關。

6）Apple Watch支援NameDrop

早在 iOS 17 發布時已公開的新功能，在 iOS 17.1 終於支援 watOS 10.1 Apple Watch 的 NameDrop 功能，只要直接把 iPhone 與 Apple Watch 靠近，就能快速交換聯絡人資訊。

7）iPhone 15 Pro動作按鈕防誤觸

部分使用 iPhone 15 Pro 的用家表示，把 iPhone 放入袋內會誤按動作按鈕，Apple 就在 iOS 17.1 中更新了，當手機放入袋就會用動作按鈕觸發功能，避免再出現誤觸。

8）解決80%上限問題

原先在 iOS 17 中，可以打開「80%上限」的充電最佳化功能，以延長電池壽命。不過先前版本 iPhone 15 仍會充電超過 80%，iOS 17.1 將解決這問題，能把電量上限限制到 80%。

9）修復 iPhone 15 Pro 螢幕烙印

iPhone 15 系列早前被爆出有螢幕烙印的問題，Apple 在 iOS 17.1 版本更新說明中，提到「將修復可能導致顯示影像殘留問題」，即更新後或能改善 iPhone 15 系列的螢幕烙印問題，就算現時沒有出現該問題在自己的手機上，也建議盡快更新以免出現螢幕烙印。

10）修復 iPhone 鍵盤不靈敏問題

部分用家升級 iOS 17 後，發現鍵盤打字出現不夠靈敏的情況，iOS 17.1 將修復鍵盤不靈敏錯誤，同時改善螢幕使用時間無法同步錯誤。