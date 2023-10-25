DJI Osmo Pocket 3公布｜DJI 推出 Osmo Pocket 3，這是一款極小巧的口袋雲台相機。儘管體積迷人，但它擁有令人驚嘆的功能和性能，對於用家而言又多一個非常出色的選擇。



Osmo Pocket 3 擁有小巧外形（僅 139.7 mm × 42.2 mm × 33.5 mm）允許輕鬆放入口袋，內置的1300 mAh電池能實現長達166分鐘的拍攝時間。機身只需16分鐘即可充滿80%的電量，讓用家無需擔心電池問題。

DJI Osmo Pocket 3 正式公布

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新機更採用了DJI的先進雲台穩定技術，即使單手持握，畫面仍能保持平穩。它難得搭載了一個1英吋感光元件，可拍攝4K/120fps高畫質影片，無論是白天或黑夜，都能呈現清晰的畫質。新機還支持10位D-log M和10位HLG色彩模式，為專業級創作提供更多可能性。此外，它比以往更大的2吋OLED觸控螢幕非常方便，支持智能切換模式和觸控功能，操作簡單流暢。

DJI Osmo Pocket 3 屏幕加大，操作髒驗更好。

智能功能方面，Osmo Pocket 3 支持多種創意拍攝模式，包括旋轉運鏡、軌跡縮時和全景照片。此外，它內置了時間碼功能，簡化了後期製作過程，讓用家能夠輕鬆實現專業級編輯和影像敘事。DJI 還為 Osmo Pocket 3 提供了多種實用配件，包括美肌柔光鏡、廣角鏡、迷你三腳架和續航手柄等，為用家提供更多選擇。

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DJI Osmo Pocket 3 是一個小巧而強大的攝影工具，擁有出色的性能和功能，無論您是專業攝影師還是攝影愛好者，它都能滿足用家的需求，讓您捕捉生活中的美麗瞬間。Osmo Pocket 3 標準版官方售價為$3,799，全能套裝版官方售價為$4,899。即日起新機正式發售。

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