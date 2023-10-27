HK Express10週年｜$10機票優惠　一連3日開搶時間、搶飛連結公開

HK Express 今日（10月27日）公布10週年優惠活動，將在 10 月 28～30日，每日有不同航點的機票搶購，機票優惠價更是 $10 起。留意以下活動詳情，校定鬧鐘每朝起身搶平機票！



HK Express 10週年活動的第一波優惠，將在 10 月 28 日～30日，一連 3 日舉行。首日優惠及航點將在 10 月 28 日上午 11 時公布，並在當日開賣（限時至當日23:59）。至於第二、第三日的優惠，也會在當日上午公布。

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今次的 $10 機票優惠包括 15 個航點及 10 萬張機票，旅遊日期更到 2024 年 6 月，可以非常靈活安排行程。每日優惠推出的航點都不同，估計最熱門的東京成田、大阪、首爾、台北、曼谷必不可少。

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HK Express 10週年搶飛活動於其官網進行，打算每日早上睇定航點、搶機票就要 Bookmark 定！

中文版連結（按此進入）

搶機票事前準備



搶平機票最緊要眼明手快，而且今次活動事前不知每日推出什麼航點，更要做足準備：

1）與旅遊證件上相同的姓氏／名字

2）旅遊證件編號

3）香港身份證編號

4）出生年/月/日

5）由於$10機票不包括稅項、附加費及其他收費用，搶飛前最好準備信用卡資料