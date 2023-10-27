OPPO Find N3 系列摺機香港上市｜摺疊型智能手機今年開始流行，年頭的時侯我們可以見到除了老大哥 Samsung 出品之外，幾間國產廠商都有摺機在香港市場推出，其中 OPPO 就實驗性地帶來 Find N2 Flip。



而據悉 OPPO Find N2 的市場反應不俗，令 OPPO 方面有更大信心，在今日（10 月 27 日）就宣布將會在香港帶來摺機旗艦新作 Find N3 系列的大、小兩部新機，分別為 Find N3 以及 Find N3 Flip。

OPPO Find N3 系列孖寶上市、哈蘇加持成最大賣點

《香港01》科技玩物記者在發布會現場就短暫試玩了 OPPO Find N3 系列這兩部新作，兩部機種無論是質感抑或功能上都有相當大的進步，除了補足了一些前作的缺點，亦明顯有向對手學習，令 OPPO Find N3 系列兩部新機都更具競爭力。

OPPO Find N3、Find N3 Flip 兩部大、細摺機在尺寸上固然有分別，但有一些技術優點乃兩機共通，例如在流動性上有明顯進步，屏幕鉸鍊改進亦令耐用度得以提升，且減少了打開摺疊屏幕時出現的摺痕；而兩部機最大的賣點，相信都要數拍攝鏡頭方面為 OPPO 與攝影名廠 Hasselblad（哈蘇）合作開發，令兩機的拍攝能力足以在摺機界別佔上前列席位。

OPPO Find N3

近年的國產摺機在外型上都十分講究，OPPO Find N3 作為他們在香港推出的首部大尺寸摺機，造型就相當驚豔；OPPO Find N3 在摺疊狀態之下，機身保持密合、只有 5.8mm 厚，令人有手持非摺疊機的感覺。

在功能方面，OPPO 除了以往的一屏多工操作之外，今代就加入了「Bounless View」功能，可以模擬一個 15” 的大屏幕空間，供用戶同時開啟 3 個 Apps 並一按切換顯示，盡用大屏幕優勢。

OPPO Find N3 的拍攝硬件本身亦為市場同類機種中數一數二，其主鏡頭採用的是 4800 萬像素雙層感光元件，另外還有 6400 萬像素的潛望鏡式長焦，除了 Snapshot 能力極強，亦可以做到最高 6x 的無損變焦，隨手拍攝幾張都有不俗效果，期待之後可以再作詳試。

👇👇👇OPPO Find N3實機拍攝試相👇👇👇

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find N3 Flip 作為細摺，流動性對比 OPPO Find N3 更高，造型方面亦較為溫潤親民，配合較低的價格面向更廣的用戶群。

而 OPPO Find N3 Flip 明顯就在 Find N2 Flip 的基礎上進行補強，除了加入上代沒有的多角度摺疊 Flex Mode，今代又改用了三鏡頭配置，大大提升了 OPPO Find N3 Flip 的拍攝可能性，亦令其成為目前市場上的小型摺機當中擁有最強攝力的型號，而由可摺曲屬性帶來的自拍便利功能相信是另一加分位。

OPPO Find N3 系列香港上市日期及售價詳情

OPPO Find N3 及OPPO Find N3 Flip 將於2023年11月9日正式發售，2023年10月27日可以開始接受預訂。

OPPO Find N3 備有香檳金及經典黑機身，配置 16GB RAM+512GB ROM，建議零售價為港幣＄11,999。

OPPO Find N3 Flip 備有淺金/柔粉/曜黑機身，配置 12GB RAM +256GB ROM，建議零售價為港幣＄7,599。

預訂（2023年10月27日 至 2023 年11月8日期間) OPPO Find N3 或購買 OPPO Find N3 Flip 的用戶，可於 14 天內攜帶單據前往 OPPO 客戶服務中心換領贈品 OPPO Enco Buds2 藍牙耳機（價值HKD399）。

另外，購買 OPPO Find N3 系列的客戶，在 7 天內，可以享受超級優惠價購買兩年的碎屏保障：(OPPO Find N3: HKD700）/（OPPO Find N3 Flip: HKD500)。碎屏保障期間，如屏幕損壞，您可以免費更換屏幕 1 次（大屏和小屏各 1 次）。