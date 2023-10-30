iOS 17.1電池續航力測試｜ iOS 17.1帶來很多實用新功能，包括AirDrop支援流動網絡、動態島支援顯示電筒、Apple Music升級等，而且修復 iPhone 15 Pro 螢幕烙印問題，因此不少用家都第一時間更新。那麼 iOS 17.1 的對各款 iPhone 的電池續航力影響如何呢？參考 YouTube 頻道「iAppleBytes」的測試，發現有一款 iPhone 電量減少高達 43 分鐘。



iOS 17.1 更新修復三大漏洞

iPhone 15 Pro用家發現螢幕出現烙印，iOS 17.1 版本更新說明中，提到「將修復可能導致顯示影像殘留問題」，改善螢幕烙印情況。同時，修復 iPhone 鍵盤不靈敏問題和80%充電上限問題。就算不使用新功能，光是漏洞修復都建議盡快更新，特別是 iPhone 15 系列用家。

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iOS 17.1 電池續航力測試

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YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度 100％ 的情況下，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.1 版本下，電池使用情況。

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今次的結果好壞參半，對比 iOS 17.0.3，iPhone 11 在 iOS 17.1 的電池續航力減少了足足 43 分鐘，而 iPhone XR 的電量也有下降，減少了 24 分鐘。另外，其他三款測試的 iPhone 即增加電池續航力，表現最好的 iPhone 13 即增加了 41 分鐘。參考電池續航力表現，現使用 iOS 17.0.3 版本的 iPhone SE 2020、iPhone 12、iPhone 13 建議盡快更新 iOS 17.1。

資料來源：YouTube@iAppleBytes