開抽濕機抗濕凍前必做3件事｜香港正經歷轉季、日夜溫差大，而且香港「濕凍世界第一」，就算是步入冬季也是濕氣滿滿，抽濕機仍未能放入框內冬眠。台電電力粉絲團分享，開抽濕機時要注意三件事，才不會「白開」，提升抽濕機的使用效率。



1）定期清潔濾網

不論是抽濕機、冷氣機，還是空清機，定期清潔濾網都是老生常談，不過到底要多久清潔一次呢？台電教路，最好2～3週就要定期清理抽濕機濾網，以免因長期使用或待機，令濾網積累灰塵。不但會令抽濕效率變差，更會污染室內空氣質素。同時，定期清潔濾網可以減少耗電，全年可怪約 8% 用電。

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2）關閉門窗

開冷氣要關窗，每個人都知道，但其實使用抽濕機也要關窗。原因是，當抽濕機運作期間，打開門窗會令室外的濕氣進入，增加抽濕機的負擔，同時令室內濕度沒法減低，只會不斷浪費電力，所以使用時記得關窗。

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3）正確擺放位置

很多人會把抽濕機放在室內的角落中，但其實正確的擺放位係應是室內空間的中央處、空氣流通的空間，以及在平坦的地面上。抽濕機的擺放位置大大影響其效率，如放在牆邊，或空氣較不流通的位置，更會影響其散熱功能，長期使用有一定的危險。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團