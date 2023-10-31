雙11／雙十一優惠、$2,000搶PS5｜在 11 月各大電商已搶先推出優惠，豐澤、友和都由 11 月 1 日起有優惠活動。作為每年一度的大型優惠日，當然有不少抵買產品，當中包括 iPhone、PS5、手提電腦，以及各類家電。想知雙十一優惠，每日有什麼必搶產品，就要留意以下推介。



豐澤「雙11 狂歡購物折」

由即日起，一連 11 日，豐澤網店推出「雙11 狂歡購物折」，每朝 10 點鬥快搶熱賣優惠產品，價格低至 $111。當中比較推介的產品，包括 VAIO FE14手提電腦 $2,911（原價$6,999）、Mi 掃地機器人 S10+ $1,411（原價$2,699）、Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 暗紫色 $9,611（原價$10,199）。

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購買各類產品時，只要購物滿一定金額，再輸入優惠碼，即可折上折再減$40～$200。

（豐澤網店截圖）

雙十一優優期間，也有「超級品牌優惠」，即日起至 11 月 7 日先以 Apple 產品優惠，包括 iPhone 15 Pro、MacBook Air 15吋（M2）、Apple Watch Series 9 等。

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友和雙十一「大折日」

雙十一期間，友和推出「雙11購物節 大折日」活動，由即日起至 11 月 11 日，每日都有產品限量優惠推出，包括 AirPods Pro 2 $1,799、Switch $1,799、iPhone 15 Pro Max 256GB $9,999。

而持有匯豐信用卡，記得在即日起至 11 月 11 日，$2,000 搶人熱產品，這個優惠比「大折日」的部分折扣更吸引，如PS5、GoPro HERO11 Black 運動相機、ZenBeam Latte L1 無線藍牙行動投影機，都只需 $2,000，約近減至半價。想入手抵買產品，就要記得每日有什麼優惠推出，提早進入優惠網站「F5」開搶。