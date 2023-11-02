電熱氈成網民首選秋冬必備家電，比暖爐更慳電又夠暖｜天氣逐漸轉涼，冷氣冬眠的同時，保暖家電亦是時候登場。台灣 PTT 有網民發文指，其朋友在冬天睡覺都是在電熱氈上，不用穿外套也能在床上保暖，因此好奇想知電熱氈是否真的那麼實用，結果引來大量用家好評和推薦。



每小時電費僅$0.185港元

電熱氈多半是放在床褥上使用 運作時直接令床鋪暖和，而家對於電暖器、電暖爐來說，電熱氈的耗電量少很多，以現時電費計算，每小時的電費也只需約$0.185。而且電熱氈本身的價錢低廉，比起暖爐亦更慳位，適合冬季日子不算多的香港使用。

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電熱氈很實用，但要用得小心

對於電熱氈是否實用，有網民回應指：「非常值得，現在的都很安全了」、「非常值得 電又便宜」、「超級神器 省電又暖」，甚至有網民爆笑提出電熱氈的「缺點」：「建議不要 怕你不想起床」。

不過，雖然電熱氈非常實用，但電熱氈在使用上有很多安全使用貼士需要注意。部分用家都不知道，其實電熱氈的尺寸應配合床鋪大小，使用後要不捲起或摺疊收藏，也要盡量不要弄皺、以免損壞內部發熱線，或令散熱不良而引起火警。

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3歲下幼兒不適合使用

另外有一點必須留意，電熱氈並不是任何人都適用，3歲以下幼兒、不能自理的長者不宜使用電熱氈，以免出現意外時未能迅速反應。同樣，如家中有養寵物，也不應讓貓、狗留在發熱氈上，因為牠們的爪有可能損壞發熱線，甚至導致短路起火。

資料來源：PTT