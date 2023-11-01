日圓匯率再見低位，日本央行議息後，日圓兌港元匯率低見 5.15 算，學網民話齋：「一碗拉麵$40幾蚊！」對於放假就要去日本的港人來說，沒有比見到 Yen 低水更開心的事。想兌日圓、去到日本提款更方便，就可以參考以下方法，可以便手續費在日本提款。



海外提款免手續費

想在日本直接提取日圓，同時又不用支付手續費，可以選澤渣打銀行的渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡，支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，而且以11種指定貨幣在海外提款可免手續費，包括日圓、美元、人民幣。而 Citibank Debit Card 在海外以Mastercard、Cirrus及Jetco網絡，提取 Citibank Global Wallet 支援的貨幣時，同樣也是免手續費。

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日本免手續費海外提款流程👇👇

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記者實試用 Citibank Global Wallet 在日本 ATM 提款，只要帳戶內有足夠的日圓，在支援Mastercard、Cirrus及Jetco網絡的 ATM 提款時，會直接扣除帳戶內的日圓存款，無需手續費，亦不用擔心帶太多現金在身上。而且可以隨時在 App 內，按當時的匯率再兌日圓，靈活性比帶現金高很多。

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香港銀行卡適用的日本ATM

日本郵政銀行 ATM（設置地點）

Seven 銀行 ATM（設置地點）

瑞穗銀行（設置地點）

三菱日聯銀行（設置地點）

三井住友銀行（設置地點）

一App免卡免手續費提款

如果沒有以上的銀行卡，也可以使用 Cashmallow App 在日本免手續費提款。只要下載 Cashmallow App，登記資料並從本地銀行轉帳到 Cashmallow 帳戶，就能隨時兌換（截稿前手繳費固定$10）。提款方面就更方便，只要在 App 內要求提款，就能使用提款 Code 在 7-11 ATM 免卡提款。

一App搵最平匯率

若怕無現金揸手沒有安全感的這，亦能透過 Hyperair App 找出香港部分找換店的匯價，一次過比較多間找換店的匯率，更能直接在 App 內預約外幣數量，比起續間上網找匯率方便得多。