洗衣機清潔劑CP值高、專家卻警告：亂用仲污糟｜洗衣機清潔對於很多用家來說都是一大難題，但長期不清潔又會影響洗衣效果，因此很多人都會選擇使用洗衣機清潔劑。近日，Facebook@我愛全聯-好物老實説專頁有網民推介，一款清潔劑效果出色，而且用完散發玫瑰香，CP值極高。



Costco買平價洗衣機清潔劑｜CP值極高

網民分享，他每個月都有定期清潔洗衣機的習慣，而一款在Costco購入的清潔劑更因覺得好用而回頭再買兩次，認為該清潔劑優點是不用等待兩小時浸泡，只要做一次正常洗衣流程就完成清潔，而且每次都能清潔出一堆污垢，清潔完畢後更充滿玫瑰花香，視覺嗅覺效果顯著。且價錢只需 $16.7 兩包CP 值極高，因此大力推薦給其他網民。

電器安全｜燈膽成日燒或是「電氣火災」先兆、遇這4狀況不能忽視

專家教洗衣機清潔劑正確用法

這些洗衣機清潔劑，雖然真的能清出污垢，但其實並不適合所有人使用。記者曾向盈豐維修工程公司董事劉敬康先生查詢，劉敬康先生表示很多人誤以為洗衣機只有發現內部積聚大量污垢時，才需要使用清潔劑進行清洗。但其實定期為洗衣機進行清潔才是重點，否則污垢會不斷累積，強力的清潔劑雖然可以弄出大量污垢，不過用家很難完全清除，有機會出現過幾次水都有污垢的問題。

秋冬必備家電不是暖爐 網民大推一家電：慳電又夠暖 瞓覺用最啱

+ 6

他建議每兩三個月就應該使用專業洗衣機清潔劑，徹底清洗洗衣機內部。最好是在洗衣機剛買回來開始，定期使用洗衣機清潔劑。長期沒清潔的洗衣機，直接使用清潔劑可能會得不償失，有機會出現污垢經常浮面，甚至太多塊狀污垢出現弄壞洗衣機。如想為使用多年的洗衣機做清潔，還是建議找專業人士徹底處理比較好。

資料來源：Facebook@我愛全聯-好物老實説