訂4部iPhone 15 Pro Max收61部｜Apple 每年新 iPhone 推出時都要面對全球大量的訂單，但鮮有聽聞會出現派貨問題，可見 Apple 對運送 iPhone 的流程相當嚴謹，畢竟一部 iPhone 15 Pro Max 叫價逾萬元。可是，近日美國一名 TikToker 就收到 Apple 送錯訂單，由 4 部 iPhone 15 Pro Max 變成 61 部。



TikToker@legends_gio 分享，早前因工作關係，因此為自己和團隊成員訂購 1 部 iPhone 15 Pro Max 1TB，以及 3 部 iPhone 15 Pro Max 256GB。訂單支付後幾日就收到貨，但只有 1TB 版率先送到，其他 3 部機卻不在同一次運輸到送上門。

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同一張單的貨品沒有同時寄出，令 legends_gio 生感疑惑，但亦只好繼續等 Apple 發貨。隨後，再有 Apple 的貨品送到，但竟是三個大箱子，完全與 3 部 iPhone 15 Pro Max 所需要的箱子尺寸不符。打開後，居然見到的是一排齊整放滿 iPhone 15 Pro Max 1TB，三箱加起再共有 61 部，價值高達 96,000 美元（約$750,840）。

legends_gio 在 TikTok 上分享意外收到 61 部 iPhone 的短片，引來很多網民的質疑和疑問，有網民認為他是自己下單扮 Apple 送錯貨，亦有網民指需要把這些不是屬於他的 iPhone 還給Apple。

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legends_gio 隨後再拍片，針對網民的留言回覆，指原來根據美國 FTC 法例，商家送錯貨時，即時收件人沒有下該訂單，收件人也有權利收下這些貨物，沒有法律責任需要歸還。這意味著，legends_gio 突然獲得 Apple 贈送的 96,000 美元意外之財。

資料來源：TikTok@legends_gio