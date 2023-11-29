Ricoh智能工作間導賞開團!靈活、智能、高效辦公室打破辦公室規限

辦公室，總是會聯想起已被規劃及固定的工作空間，但你有沒有想過辦公室也可以變得更彈性和靈活？Ricoh最近推行的混合式工作間，結合了靈活、智能、高效的元素，讓員工有更理想的工作環境。



Ricoh理解到良好的工作空間與員工的工作表現息息相關，因此革新了工作環境，並且先從空間方面入手。Ricoh創建了全新的智能工作間，比起傳統的辦公室節省了 30%的空間，而超過 60％的固定工作區域轉化為共用空間，員工可按需要轉換相應的會議設定，協作空間因而變得多用途。

Ricoh全新的智能工作間，將超過 60％的固定工作區域轉化為共用空間

Ricoh混合式工作間

隨著辦公室的資源發展，辦公室本身的資源用途不只是著重於功能，理光香港營運總監莊禮基先生指出，Ricoh希望在辦公室設計上可以更人性化，因此混合式工作間可以增加公司的共享空間，員工之間可以有更多互動和溝通，同時亦考慮到工作與生活間作出平衡，Ricoh混合式工作間亦設有不同的康樂設施，讓員工投入工作，為客戶創造更佳的價值。

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隨著科技革新，Ricoh員工只需要「一機在手」，便可以滿足到大部份的工作需要。透過Ricoh的Staff App，員工可以得知辦公室的使用狀況，隨時隨地預約工作空間，例如在智能會議艙、大型會議室等等，而全新混合式工作間內的新設施更包括一系列智能設備，燈光光暗、窗簾調控、空氣清新機調控、聲訊系統以甚至視像會議設置等，只需要打開Ricoh的Staff App已可一併處理，十分方便。

Ricoh員工只需要使用Ricoh的Staff App，便可以滿足到大部份的工作需要

透過Staff App可以調控工作間內的一系列智能設備

Staff App更可將積分兌換成零食及飲品

除了智能化的Staff App，Ricoh也採用了兩項智能Dashboard ，分別是IoT Dashboard 和ESG Dashboard。IoT Dashboard可以實時了解整個辦公室空間使用情況，紅色代表使用中，而綠色則代表空置中，另外亦提供即時辦公室空間使用率的數據，好讓公司日後可以更佳安排和設計的辦公室空間。至於ESG Dashboard ，可以了解到公司耗用能源狀況，如用電量，甚至是洗手間的即時使用及渠務情況，令各部門可以因應情況作出相應調整。

IoT Dashboard

ESG Dashboard

重視創新的Ricoh，在混合式工作間增設了一「Future Lab 」的空間，對比會議室，「Future Lab 」是較為輕鬆的設計，讓大家可以在內提出天馬行空的想法，房內亦備有各種Solution 裝置，讓Ricoh客戶可以參考和親身感受一下。

Future Lab

Future Lab是以較為輕鬆的設計讓員工腦袋大激盪

員工可在Future Lab提出天馬行空的想法

Ricoh客戶可以在Future Lab親身感受各種Solution 裝置

智能化的混合式工作間為員工提供一個更舒適、創新和具協作性的工作環境，從而發掘更多機遇，發揮公司優勢，Ricoh舉辦了混合式工作導賞團，讓大家了解更多「智能工作間」的發展及應用，如有興趣了解混合式工作間，可以透過以下連結登記參加﹕ https://www.ricoh.com.hk/insights/registration-for-live-showcase-tour

混合式工作間設有很多協作空間

Ricoh混合式工作間環境優美

另一種的協作空間

（資料及相片由客戶提供）