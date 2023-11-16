百老滙精選產品低至6折起 渣打信用卡簽賬高達HK$500回贈

2023年即將結束，想為家居電器去舊迎新? 就要把握最佳機會，以低至6折入手心水產品，兼享高達HK$500現金回贈！由即日起至2023年11月30日，憑渣打信用卡於百老滙作合資格單一簽賬滿HK$2,500或以上，可享高達HK$450現金回贈/ 4,500里數獎賞，以Smart信用卡簽賬額外賞你HK$50現金回贈。今次為大家精選多款人氣家電、智能產品及美容護理，全面升級你的安樂窩，以及個人形象，迎接更美好的2024年！



溫馨家居

踏入年尾，相信不少朋友都會邀請親友到家裡作客飯聚，為家居添置新家電，與家人摯愛齊齊享受溫馨時光！

DYSON Digital Slim™ Fluffy Extra 輕量無線吸塵機

渣打信用卡優惠價︰HK$3,360 (原價︰HK$4,480)

人氣王DYSON吸塵機吸力強勁，能清潔任何地方，重量減輕30％，讓你輕鬆保持家居整潔衛生。

LG 55QNED81CRA 55" 4K智能電視

渣打信用卡優惠價︰HK$7,980 (原價︰HK$13,980)

想睇戲煲劇有更高級視聽享受，LG QNED81 4K智能電視的量子點及 NanoCell技術展現更純淨豐富色彩，而α7 Gen 6 AI 處理器提升影像觀賞享受，更內置多個 OTT 串流，盡享娛樂。

De'Longhi Capsule 陶瓷暖風機

渣打信用卡優惠價︰HK$388 (原價︰HK$548)

氣溫急降，外形復古的De'Longhi Capsule 陶瓷暖風機是全家暖笠笠的法寶！具備兩種溫度調校陶瓷發熱技術，特設雙重過熱保護及恆溫功能，可作夏季風扇之用。

星級智能生活

智能產品在大家的日常生活中不可或缺，想工作更得心應手、娛樂享受再提升，就要upgrade你的gear，隨時保持連線，沉浸於智能世界之中！

Asus Vivobook 16 手提電腦

渣打信用卡優惠價︰HK$3,398 (原價︰HK$5,998)

無論是WFH、做present，ASUS Vivobook 16配備便利的180°螢幕轉軸、視訊鏡頭遮罩，以及能開/關麥克風的專屬功能鍵，提供絕佳體驗，搭載加大的觸控板，更易用手指操作。螢幕通過德國萊因 TÜV 低藍光護眼認證，有效降低有害藍光。

NOKIA T10 LTE平板電腦

渣打信用卡優惠價︰HK$1,198 (原價︰HK$1,698)

Nokia T10 LTE便攜式平板電腦，配備 8 英寸高清顯示屏和立體聲喇叭，大大提升媒體串流、工作或視像通話的質素。適合家庭使用，外遊娛樂亦非常方便！

JBL QUANTUM TWS 真無線降噪遊戲耳機

渣打信用卡優惠價︰HK$899 (原價︰HK$1,299)

專業電競耳機，打機必備！JBL 真無線電競耳機可使用藍牙連線或透過2.4GHz無線接收器使用低延遲音訊連線，配合JBL QuantumSURROUND 提供精確無比的環繞音效，讓您宛如置身遊戲場景之中，豐富你的遊戲體驗。

秋冬外遊 美容護理

秋冬轉季，肌膚特別容易乾燥敏感，不少朋友準備到外地旅行，不穩定的天氣亦會影響肌膚狀態！要隨時打卡拍照都keep住最佳狀態，笑容充滿自信，就要入手以下個人護理產品。

NOWMI LAB PIR 牛奶光嫩膚儀

渣打信用卡優惠價︰HK$4,999 (原價︰HK$8,888)

NowMi Lab PIR牛奶光嫩膚儀是唯一家用美容院級的近紅外光(NIR)能量療程。全臉使用，有助激活細胞，促進新陳代謝，加速排出黑色素，同時建立膠原蛋白，提升肌膚光澤度及彈性，打造亮白牛奶肌。每星期1-2次，每次20分鐘，不需配用凝膠或配戴護目鏡，去長途旅行都用得！

Philips S9000系列乾濕兩用電鬚刨 S9982/50

渣打信用卡優惠價︰HK$2,150 (原價︰HK$2,868)

想避免剃鬚後肌膚過敏泛紅？你需要使用Philips 9000系列乾濕兩用電鬚刨S9982/50。

透過感應、導向、調控，讓男士輕鬆得到個人化舒適貼面剃鬚體驗。

PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 5100系列聲波震動牙刷HX6857/20

渣打信用卡優惠價︰HK$768 (原價︰HK$938)

潔白健康牙齒每個人都想擁有！Philips Sonicare 聲波震動牙刷HX6857/20獨有sonicare聲波科技，備有三款護理模式：清潔、潔白、牙齦健康；設有兩分鐘智能計時器及四時段提示，助你保持口腔健康，展現燦爛自信笑容。

立即於www.sc.com/hk/broadway以合資格信用卡登記。

優惠須受條款及細則約束，詳情請瀏覽以上網址。借定唔借？還得到先要好借！

立即入手︰https://bit.ly/3SJ10KT

*優惠只適用於首15,000名成功登記之客戶，額滿即止。如限額已滿，將於渣打/百老滙推廣網頁內公佈(www.sc.com/hk/broadway) 。

(資料及相片由客戶提供)