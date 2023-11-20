每日都會睇大量 YouTube 影片，為了跳過廣告，不少人訂閱 YouTube Premium，而為了壓得訂閱費用，家庭 Plan 和 VPN 到海外訂閱也是不錯的選擇。可是，近日有外國用家收到 YouTube 的電郵，竟被要求證明與家庭plan 的管理員同一住址，否則會被暫停 YouTube Premium 資格。



Reddit 有位網民（Whitebeardisking）分享，突然收到 YouTube 的 email 通知，被要求確認地址，否則會失去 YouTube Premium 資格。從 YouTube 的 email 中可見，用家需向 YouTube 證明自己是與家庭 Plan 的管理員同一住址，才能繼續使用 Premium 資格，如沒有回覆就會先被暫停使用 14 日。

外媒 Android Authority 向 YouTube 查詢事件，YouTube 官方確認 Premium 家庭 Plan 的成員，都必須與帳戶管理人實際居住在同一地址，就算在帳單地址中改成同一個也不被接受。不過，YouTube 向 Android Authority 提到，並不需要用家提供任何居住證明，會使用各種方法認證，如 IP 地址。可是，為什麼該 Reddit 用戶會收到證明 email 就無從稽考。

YouTube 的做法有如 Netflix 般，可是先打擊 AD Blocker，再打擊 YouTube Premium 夾單的靈活性，令用家甚感不滿。Reddit 有用家直斥，YouTube 繼會減少 50% 用家。YouTube 強硬的手斷或只會適得其反，令更多用家使用非付款方法規避廣告。

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