豐澤開倉特賣場 2023年11月現場直擊｜今年2023年豐澤開倉特賣場 11月又來了，今主打iPhone 14、Samsung手機及平板，加上不同的家電，相信更有不同的MacBook及手提電腦等優惠劈價。今次包括陳列品、整修品或退換品等，立刻為大家報導現場有什麼值得入手新品。



荃灣豐澤特賣場每年都會有數次舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。如iPhone、iPad及Macbook等都是搶手貨。今次除了有以往「常客」：iPhone、iPad、MacBook、手機、相機及家電外，今次還有不少家電出售。

今次2023年11月的豐澤特賣場由11月24日起一連10日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

iPhone以外，還有不少注目產品清貨

很多限量產品數量極少，很快售罄。

（事前登記已完結，仍未知往後有沒有即日walkin）

注意：500元以下只收現金，信用卡收VISA及MASTER，恆生信用卡優惠亦適用。

以下精選值得快搶產品👇👇

👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

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（下文持續更新）

🖥MacBook、手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

📺家電及美容類別

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其他類別

荃灣豐澤開倉特賣場2023 11月詳情



每日購物時間名額： 1350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

