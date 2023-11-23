香港國際汽車博覽IMXpo 2023將於今年12月14日至17日在香港亞洲國際博覽館舉辦，展示香港獨特的汽車文化、最古老至最新的汽車車型，以及其他相關產品和服務。



IMXpo 2023的主題為「Mobility+」，旨在推廣汽車文化、歷史、教育和汽車技術。活動將呈獻豐富多彩的展品和活動，包括「中國內地電動車館」、以香港汽車維修文化為主題的「香港汽車文化節」、以及主打汽車藝術和設計的「超級跑車專區」。此外，還有集結各種汽車玩意的「IMX親子嘉年華」。各大國際汽車品牌和汽車產品服務商將透過IMXpo展示他們的實力，使IMXpo成為行業領導者、製造商和消費者相互交流的優秀平台。

同時還將舉辦「新能源汽車出口與投資熱點」國際論壇，探討香港在支持中國內地新能源汽車「走出去」的戰略功能和定位。論壇將邀請政府高級官員、行業領軍人物、學者和意見領袖分享見解。

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IMXpo 2023的多個專區包括「超級跑車專區」、香港汽車文化節、汽車零配件及服務大街、IMX親子嘉年華、中國內地電動車館、國際展廳和電單車館。其中，超級跑車專區將展示豪華和高性能汽車，香港汽車文化節則以經典MINI、日系改裝車和汽車維修博物館為特色。電單車館則特別照顧摩托車車迷的需求。新展覽將為汽車愛好者、行業專業人士和家庭帶來難忘的展覽體驗，不僅有B2B元素，還包括豐富多樣的活動，使每個參觀人士都能找到屬於自己的亮點。

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購票連結

即日起至11月30日

普通門票 - 9折 $72 (原價: $80)

VIP 門票 - 9折 $252 (原價: $280)

12月1日至12月7日

普通門票 - 95折 $76 (原價: $80)

VIP 門票 - 95折 $266 (原價: $280)