AR Lens App提早同你過聖誕 隨時贏最新iPhone或雙人來回台北機票

聖誕節就到，市面已響起聖誕歌，大家都開始安排不同活動、Party慶祝。抽獎是聖誕Party必備環節， AR Lens手機應用程式就提早與全港市民/旅客開Party，舉辦「聖誕繽FUN大抽獎」，頭獎有機會抽中最新型號iPhone（512GB）以及雙人來回台北機票（各4份），而且每日都有1次抽獎機會，不一定要等聖誕Party才能抽獎！



AR Lens的擴增實境（AR）及衛星定位技術，會因應個別用戶的位置及時間，以AR實時展示不同商戶的優惠及獎賞活動。用戶只需於舉起手機，利用手機鏡頭掃瞄身邊環境，即可享受各種精彩禮遇！

只需下載一個App 任何人都可參加抽獎

在2023年11月20日至12月17日期間，全港市民、甚至訪港旅客，只需要下載AR Lens App傳送門，使用本地或海外流動電話作簡單登記，即可參加「聖誕繽FUN大抽獎」！

成功登記AR Lens用戶後，只要開app尋找並成功捕捉 3個聖誕圖案，即可參加抽獎，每個用戶每日均有一次抽獎機會！除了大獎最新型號iPhone(512 GB) 以及雙人來回台北機票（各4份）外，還有超過3萬5千份豐富獎品等你抽。其他豐富獎品仲包括EF Education First HK$5,000 電子優惠券（1份）、OTO護背墊、康維他TM蘆卡蜂蜜產品等。還有外遊必備的漫遊數據通行證^，計劃到馬來西亞、泰國或韓國的朋友必定要參加！現在就立即下載AR Lens App玩啦！

「聖誕繽 FUN 大抽獎」獎品包括：

+ 3

參加者只需要利用AR Lens App尋找大抽獎圖案，點擊活動圖案，成功捕捉 3個聖誕圖案，即可參加抽獎，每人每日有一次抽獎機會！

想贏最新型號iPhone(512GB)或雙人台北來回機票，立即下載AR Lens︰ https://bit.ly/3R9yZv1

活動受條款及細則約束，詳情可瀏覽「AR Lens聖誕繽FUN大抽獎」活動網頁︰ https://bit.ly/40ODUVq

推廣生意的競賽牌照號碼︰57865

活動日期為2023年11月20日至12月17日。圖片只供參考，優惠受條款及細則約束。

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