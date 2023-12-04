蝨患隱憂｜唔想將床蝨帶返屋企？LG Styler衣物護理機幫到你！

近期港人最關注的衛生問題，莫過於在歐洲和亞洲開始漫延的蝨患，特別早前在機場快線和巴士上發現床蝨的足跡後，更令人擔憂。有專家指出，只要在密閉空間以不低於45度的熱空氣加熱至少60分鐘，便可有效殺蝨，而利用TrueSteam™純水蒸氣洗滌技術殺菌的LG Styler衣物護理機完全滿足此條件，正是你的除蟲小助手！



撰文：謝德勤

床蝨或殺到香港？

香港作為亞熱帶地區，見到昆蟲當然不以為然，但近期法國、英國和南韓等地陸續爆發的蝨患卻令人不得不擔心。事關床蝨繁殖率十分高，而且影響範圍甚廣，除了床鋪外，窗簾、地墊和衣物等布製品亦是牠們產卵和出沒的地方。被床蝨咬後，人類和動物都會出現痕癢和紅腫等敏感反應，既影響生活，亦有機會被傳染病毒。難怪早前在機場快線和巴士上發現床蝨的足跡後，隨即在網上引起熱議，紛紛提高警覺。

LG Styler幫你蟲患消「蝨」！

有專家表示防止或處理床蝨的方法之一，是在密閉空間中導入45度至60度的乾熱空氣，並維持不少於60分鐘，而LG Styler衣物護理機（下稱Styler）正好幫到你！在英國過敏協會 (BAF) 認證 及Intertek的測試下，Styler利用TrueSteam™ 純水蒸氣能夠殺滅99.9%細菌病毒、塵蟎及致敏原，功能受到國際認可。使用殺菌程序(厚重衣物)時，Styler內部溫度更達到至少45度，可維持60分鐘以上，能有利於處理床蝨，就算你在外打滾一整日，Styler亦可幫你預防蝨患入屋！

LG Styler衣物護理機利用TrueSteam™ 純水蒸氣能夠殺滅99.9%細菌病毒、塵蟎及致敏原，功能獲經英國過敏協會 (BAF) 及Intertek認證。

一年四季全方位呵護衣物

Styler配備的擺動式衣架，每分鐘擺動達200次，能夠強力除塵，亦讓蒸氣更能滲入纖維進行殺菌，以及去除衣物上的異味及摺紋。由於是採用TrueSteam™純水蒸氣作為殺菌方式，所以過程中不需添加額外的化學物質，更能保持衣物物料的完整度。再加上Styler以熱泵式低溫烘乾技術，能夠溫和地烘乾衣物，防止衣物因高溫而收縮或受損。配合層架使用，更可擺放不同種類物品，如毛公仔、袋、帽，甚至係枕頭及被舖等蝨蟲容易躲藏的物品，一站式護理潔淨全屋的衣物、寢具及物品，既可呵護衣物又可處理蝨患問題。

LG styler衣物護理機配備擺動式衣架，每分鐘擺動達200次，更配備褲紋熨貼器燙平褲裝摺紋。

此外，用家可透過LG ThinQ手機app下載額外護理模式，讓Styler能夠護理各類衣物，包括一些難以經常清洗的衣物如西裝、羽絨、皮褸、冷衫；針對小朋友用品的毛公仔、嬰兒衣物；亦有針對轉季衫的「煥新存放衣物模式」為存放在衣櫃較長時間的衣物去除潮濕及霉味；甚至針對冬天亦有「外套加熱模式」，讓你出門前著一件「暖笠笠」的外套。Styler的多款額外護理模式令你一年四季都可以護理各種不同質料的衣物，省卻衣物潔淨的煩惱！

LG styler衣物護理機利用LG ThinQ手機app可以下載多種護理模式。（圖內僅顯示部分額外護理模式）

Styler不單可以最快20分鐘為衣物清新除臭及去皺，助你在早上出門前將衣物快速護理，以最佳狀態示人，同時亦可利用ThinQ App進行遙距操控及監察護理進度，讓你在外出前同時處理其他事務或家務。

護理衣物同時保護環境

另外，環保是近年大勢所趨，而Styler亦能為地球出一分力，以TrueSteam™純水蒸氣配合擺動式衣架達至輕乾洗，可以為一些難以經常清洗的衣物如大褸進行日常護理，大幅減少用水及碳足印，同時又可保持衣物潔淨。至於護理衣物過程中並無添加任化學物質，既能保護環境，同時亦可減少乾洗。

除了Styler衣物護理機外，LG同時亦有推出其他能有效防止蝨患的家電，例如利用90°C水溫洗衣或具備「Steam+蒸氣洗滌」功能的洗衣機，以及配備多款吸頭，能將蝨蟲盡早吸走的吸塵機。如有興趣了解更多，請即瀏覽：https://bit.ly/3RnanPn

（資料及相片由客戶提供）