今日（12月4日）起轉數快與泰國 PromptPay 接通，香港人可以在泰國使用 7 間銀行、兩個支付平台，透過轉數快向 870 萬 PromptPay 商戶支付，去泰國玩也不用兌太多現金，旅行、購物也更方便。同時，有 4 間銀行及支付平台也推出 PromptPay 優惠，可以邊消費邊賺回贈。



由即日起，滙豐銀行、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗銀行（香港）、交通銀行（香港）、富邦銀行、八達通、HKT Payment 電子錢包，9 間銀行及支付平台，可以使用轉數快向 870 萬泰國 PromptPay 商戶，透過掃描二維碼付款，每日上限 1 萬港元。

使用方法

在泰國支援 PromptPay 的商戶消費時，持有以上電子錢包的香港人，能透過轉數快的二維碼掃描，掃描泰國商戶的 PromptPay QR Code 後，即可以直接用轉數快支付，扣除帳戶內的港元，而且能在 App 內直接睇到匯率，非常方便。

轉數快提供電子交易服務（林若勤攝）

支付平台優惠

匯豐銀行推出「轉數快 x PromptPay二維碼支付」大抽獎，即日起至2024年2月29日，使用匯豐App掃碼付款一單 $500 或以上的 PromptPay 交易，或 5 單 $50 或以上交易，即可自動參加抽獎，有機會贏取 $6,888 Klook電子禮品卡。

恒生銀行推出「泰賞Pay」大抽獎，即日起至2024年3月4日，使用恒生 App 掃碼支付，可享 0% 外幣兌換手續費，更可以自動抽獎1次，有機會贏取 $5,000 旅遊電子禮券。

用 Tap & Go 掃碼支付，在2023年12月4日至2024年1月31日期間合共 6 單 $50 以上交易，或累積消費滿 $300，可獲高達 $40 儲值額回贈。

在泰國PromptPay使用八達通望行支付，首三個人可以免手續費。