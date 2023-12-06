泰國三大叫車app實測，Grab、inDrive、Bolt！達人胡慧沖鐘情這一款｜去泰國曼谷旅行時，出行除了利用BTS或MTR外，相信使用最多應該便是的士吧。不過一直以來在馬路上截的是十分困難的事，不單隨時開天殺價，有時有機會兜路，得不尚失。因此不少人建議來泰國曼谷最好利用call車app搵車會更好。Grab、Bolt以及inDrive這三個call車app，哪一個較好用？記者在實測分析，以及專訪泰國達人胡慧沖，看看他喜歡用哪一個app。



泰國call車app，主要是利用以下三款apps為主，包括最多人識的Grab、近年大熱新順Bolt，以及較為冷門的inDrive。究竟哪一個apps較好用？以及各有什麼好處？立刻實測一下！

．Grab

近年東南亞地區大熱的叫車app，亦因為獨大的關係，其call車價格明顯比其餘兩個call車app貴，至少會貴2－3成。就好像我在市中心call車前往機場，Grab顯示4-500 baht，而inDrive或Bolt就大約只需3-400 baht左右。不過它最大的優勢在於多車、易叫，一按後大約只需10分鐘內便會有車到。另外，它對信用卡的支援亦比其他兩個app還好（inDriver只可現金、bolt用信用卡就每次都要收驗證碼），這亦都是Grab的最大優點。另外，Grab可算是泰國官方認可的叫車app，因此認受性亦會較高。

👇同一路線價格對比（市區去機場）

．inDrive

同樣在泰國曼谷可用的叫車app inDrive，同樣有一個完善的安全系統，令叫車人士感到安心。而它最特別的地方，便是叫車時會提出一個「建議」的價錢，然後大家可以利用「建議」價錢才叫車或加減款項來叫車，比起Grab更有彈性。雖然它只可利用現金付款，但叫車速度雖不及Grab，但都比Bolt更易叫到車。而且大家更可以在多個接受價錢的駕駛者，自由選擇一個評分或較近的車主。論叫車容易程度及價格都是在一個較為平均的水平。

👇同一路線價格對比（The Sense Copper Buffet去翟都翟）

．Bolt

近年不少泰國旅遊KOL推崇的叫車app，因為其車價明顯比起Grab平兩三成有多，十分便宜的選擇。不過亦因為車價較低，肯接單的車主明顯沒Grab或inDrive多，試過call車要差不多30分鐘後才有車，就算有車肯接單，因為距離遠的關係，過來接客的時間亦不短。而Bolt最近的版本雖然接受信用卡付款，可是記者試過因為每一次叫車都要獲取一次驗證碼，有時被cancel order後再落order後，又要重新再取驗證碼，十分麻煩。因此Bolt並不太建議使用的叫車app。想慳錢，還是優先利用inDrive叫車吧。

泰國達人胡慧沖鐘情用Grab

雖然三款call車app都可以看到車主的評分，但他就較信任Grab多一點，不單是國內合法登記，更有保障，而且Grab會提供更多司機的資料，信心會較大。另外，因為Grab的車隊更為龐大，叫車速度較快，對於來泰國旅行的朋友而言，時間便是金錢，無謂浪費太多叫車的時間會更好。

Grab認受性會比其他兩個app更高，但價格明顯較貴2－3成。

總結

記者在泰國幾日的旅遊經驗，多次利用這三個app來叫車，基本上Bolt幾乎是未曾成功叫到車，更曾經等了差不多30分鐘，就算有司機接單，但很快又會cancel單後，又要重新取信用卡驗證碼，十分麻煩。反而可叫價的inDrive，以基本叫價成功叫車的機會不低，大都最多等15分鐘左右便有車到。對於時間不趕，又想節省一點金錢的旅客而高，inDrive是不分不錯的選擇。相對地，如果急趕要車，如去機場或book了柗需要準時到達，付多少少錢的Grab絕對是唯一較好的選擇。其實就算Grab比其他兩個較貴，但安全性及成功call車程度亦遠優勝其餘2個app，同樣值得推介。