華為HUAWEI eKit三大方面針對技術痛點、助中小企實行數碼轉型

現今世代，科技的進步為企業帶來了前所未有的機遇，要在瞬息萬變的世代中如何有效率地利用先進技術手段，實現業務的數碼化、智能化，就成為每個企業都不可迴避的課題。



數碼轉型需要由多方面著手，硬件方面作為基礎自然是不可或缺，坊間有不少平台有提供相關的一站式服務，而在這方面有著多年積累的華為，最近推出的華為坤靈（HUAWEI eKit）系列產品，就絕對不容忽視。

華為 eKit 三大方面助中小企實行數碼轉型

1. 堅實基礎：源於華為豐富積累

華為在互聯網產品領域已積累 28 年經驗，為全球 500 強企業中的 270 多家大客戶提供解決方案。在面對香港中小企業市場時，華為汲取多年在大客戶領域的成功案例，並根據本地中小企業的特點，推出了適應本港商業環境的 HUAWEI eKit 系列產品。

華為企業 BG 全球 Marketing 總裁郝志臣先生 2023 年10 月宣布於香港推出 HUAWEI eKit

華為 HUAWEI eKit產品線包括交換機、Wi-Fi設備、供應鏈管理平台等。這些產品集成了華為一貫的高品質與高科技，比如交換機支持多核 CPU 和 大 MAC 地址表，Wi-Fi 設備採用了 Wi-Fi 6 標准。而這些硬件設備背後，更集成了華為的雲服務和 SaaS 平台，實現了從採購到銷售的全流程數碼化。

2. 易用高效：eKit平台輕鬆上手

eKit最大的特色，就是它的簡單易用。中小企業往往沒有專職的IT團隊，eKit使企業用戶無需深入了解每個產品的技術細節。用戶只需掃描二維碼，就可以通過專用 App 一站式管理整個網络及設備。

在大大降低使用門檻、提升工作效率之餘，此 App 還具備交易電商平台的功能，分銷商可以直接在APP上進行行銷、交易、賦能、服務、運營等一體化數位行銷活動。

HUAWEI eKit 用戶可透過專用 App 一站式管理整個網络及設備

此外，HUAWEI eKit 相對於企業級產品在成本上也更加能惠顧 SME 中小企業，只需下載HUAWEI eKit 免費的APP，所購買的任意 eKit 系列產品無論是 Gateway、交換機，還是WiFi AP，都可享受永久免費的雲管理服務，WIFI WAC 也無需購買 APlicense 即可直接納管 128/256 個AP，可以令到中小企業的整體建網成本減少30%。

3. 針對本地商業環境、解決真．需求

當前香港中小企業面對着激烈的市場競爭，急需利用科技手段實現數碼化、智能化升級。但是很多中小企業既沒有專業的 IT 團隊，也沒有選擇高端解決方案的預算。

HUAWEI eKit 就針對香港本地商業環境提供了適配的解決方案，例如結合本地中小企業分佈特徵，設計了超小型的 Wi-Fi 設備；考慮到辦公室空間細小，HUAWEI eKit 又推出了一體式的交換機+路由器產品，這使得eKit可以真正幫助本地企業用戶解決實際痛點。

HUAWEI eKit 有多元化的硬件產品以及相關配套可供選擇

HUAWEI eKit 以其簡單易用的特性，降低了企業實現數碼轉型的門檻，以其高性價比，讓更多中小企業負擔的起科技升級，以其針對本地市場的廣泛適配，真正解決了企業用戶的實際困難，有望成為香港中小企業的實際助力。

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