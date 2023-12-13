空清機會污染空氣？5種家電或會引致肺病｜有沒有想過，其實家裡也會有空氣污染問題，而且兇手更有機會是本身用來過濾空氣的空氣清新機。台灣市立聯合醫院胸腔內科蘇一峰醫生提醒，五樣家電都有可能令室內空氣污染，長期忽略更有機會導致肺病，或呼吸道疾病。



氣炸鍋、焗爐、微波爐｜煮食家電或成肺病原兇

一般在家中煮食時，由於會出現大量油煙，因此很多人都懂得開抽油煙機。可是，現時有大量的煮食家電都標榜無油烹調，如蘇一峰醫生提到的氣炸鍋、焗爐、微波爐，甚至電飯煲，由於沒有明顯的油煙，令用家忽略高溫加熱過程中，食物自身的油脂都會造成油煙和 PM2.5，對呼吸道健康有一定影響。

（ETtoday圖片）

當使用氣炸鍋但沒有打開抽油煙機的話，油煙濃度比使用油鍋高出 1,525 倍，原因是氣炸鍋運作時風扇的旋風效果，會把高溫的熱氣往下貫穿，氣炸鍋空氣循環效果比快炒帶來的 PM2.5 多。想避免煮食家電造成空氣污染，就算看上去沒有油煙，也要開抽油煙機，或開打窗通風。

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空清機｜用錯反而污染空氣？

如正常使用空氣清新機的話，當然不會反令空氣質素下降。可是現時有部分空氣機附有臭氧殺菌功能，而臭氧是一種強氧化物質，當吸入過量的臭氧時，就會對上呼吸道造成傷害、痙攣、氣喘，甚至令肺部出現發炎反應。

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臭氧機｜殺菌長用傷身

以往使用臭氧機殺菌的話，都會在室內沒有人時作運作，但當空清機加入臭氧功能，對於一般家庭用家而言，難以意識到打開臭氧殺菌功能時，不應留在同一空間，長時間使用就有機會對身體造成影響。