創科界「奧斯卡」｜APICTA2023圓滿舉行、香港破紀錄獲20獎佔鰲頭

由香港特別行政區政府政府資訊科技總監辦公室及香港電腦學會主辦，香港數碼港合辦，享負盛名的亞太資訊及通訊科技大獎 2023（APICTA 2023）早前於香港圓滿舉行。



APICTA 大獎始於 2001 年，至今已舉辦了 22 屆，一直致力推動區內的科技創新，被譽為亞太地區資訊科技界的「奧斯卡」。大獎旨在表彰在資訊及通訊科技領域有卓越貢獻的機構及人士，加強不同經濟體之間的交流合作。

繼 2004 年及 2013 年後，香港再度成功主辦 APICTA2023，16 個成員經濟體 600 多名代表團成員匯聚香港，參與大獎為期 4 天的活動。

香港代表摘20獎項獨佔鰲頭 獲獎數量破歷年紀錄

APICTA 頒獎典禮邀請到多位政界與科技界重量級人物主禮，當中包括政府創新科技及工業局局長孫東教授, JP、政府資訊科技總監黃志光先生, JP、香港電腦學會會長鄭松岩博士、以及亞太資訊及通訊科技大獎主席 Fulvio Inserra 先生等等，他們都先後恭賀所有得獎團隊，並讚揚得獎者的卓越成就為亞太區的資訊及通訊科技業界帶來重要啓發。

孫東教授, JP, 於頒獎典禮上表示香港非常榮幸第三度主辦享譽國際的亞太資訊及通訊科技大獎

今年，香港代表一舉摘下 7 個大獎及13 個優異獎，總計 20 個獎項，榮登16 個經濟體之冠， 並且創出香港歷屆最好的成績，展現香港在資訊科技創新的實力。

以下是香港代表的 7 個大獎得主名單：

年度科技 - 人工智能類別 －濃說科技

年度科技 – 業務數據分析類別 - 蜂圖科技有限公司 / 發展局-空間數據辦事處 / 發展局-起動九龍東辦事處

商業服務類別 – 專業解決方案 -橋見科技有限公司

社區共融及社會服務類別 – 健康與福祉 – 東區尤德夫人那打素醫院

工業類別 – 資源、能源與公用事業/供應鏈物流/可持續性與環境 - 艾柏輪科技有限公司

年度初創企業類別 - NUT Limited

學生類別 - 專上學生項目（A組）－ 香港專業教育學院(沙田)

此外，主辦單位更精心策劃了「香港之夜」及多場交流活動，讓各地代表團有機會互相交流心得。「香港之夜」由香港貿易發展局共同贊助，會場設有展覽攤位，展示香港參賽代表的最新資訊科技創新成果。交流活動更推動各成員經濟體的中小學生和專上學生與同儕間的深入交流，促進初創企業與潛在夥伴及投資者建立新聯繫。

「香港之夜」讓各地代表團有機會了解香港參賽團隊的卓越創新成果

總括而言，一連四天的APICTA盛會，令香港的資訊科技業界大放異彩。不單展示香港在創科方面的領先實力，更為業界精英搭建了寶貴的交流平台。明年賽事將移師到文萊舉行，期待屆時香港代表再創佳績。