OpenSignal 近年都會發表不同市場的網速體驗報告，讓消費者更清楚自己地區不同網絡商的實際表現。而在早前，OpenSignal 就發布了最新一期香港流動網絡體驗報告（Mobile Network Experience Report）。



今次的網絡數據為 2023 年 7～9 月期間截取，各位除了可以參考上、下載速度的數據之外，各位亦不妨著眼在報告中更重要的部份 － 網絡體驗之上。

csl 下載速度進步明顯

首先在不少人都有興趣的數據 － 下載速度講起，幾間網絡商中於此部份有著最佳發揮的為 csl，報告數據顯示，csl的整體平均下載速度為 42.1Mbps，名次上與另一電訊商並列第一。

CSL 的整體平均下載速度為 42.1Mbps、為四大電訊商最強（圖 OpenSignal）

雖然測試結果僅比次位的的40.6Mbps微幅領先，但已充分展示了 csl 網絡的快速反應能力，能提供了迅速、順暢的網絡存取體驗。

體驗才是皇道：csl 再贏網絡覆蓋、遊戲體驗

下載速度僅作為可以量化的指標供人參考，但要知道一個網絡是否穩定、好用，上手的具體表現才是衡量服務品質的關鍵所在，而在這一方面，csl 同樣領先群雄。

CSL 在整體網絡覆蓋體驗評分上與另一電訊商並列第一（圖 OpenSignal）

csl 在整體網絡覆蓋體驗評分上與另一電訊商並列第一，達到8.45分，於5G網絡覆蓋評分則為5.4分，同樣是該項目並列贏家之一，這兩項指標都展示了 csl 有能力讓客戶能夠獲得更加可靠、無間斷的上網體驗。

在現今的手機應用場景當中，除了一般的溝通用途，還有不少用戶是將之用於遊戲，而當牽涉到線上遊戲，網絡除了要夠快，還要有更低的時延（Latency）方能提升體驗。而在這一方面，csl 的表現尤為亮眼。

線上競技類型的遊戲最仰賴低延時的網絡，這方面 CSL 在 OpenSignal 的報告中得到認證

根據 Open Signal 報告中的遊戲體驗部份，csl 在「5G 遊戲體驗」評分上達到92.5分，遙遙領先於 90.5 分的第二名。同時在「整體 4G 和 5G 的遊戲體驗」指標上，csl以81.7分的高分也力壓其他對手。

CSL 在5G遊戲體驗評分上達到92.5分，遙遙領先第二名（圖 OpenSignal）

整體4G和5G的遊戲體驗指標上，CSL以81.7分的高分也力壓其他對手（圖 OpenSignal）

這清楚地反映了csl在5G和4G網絡上的傳輸速度更快、延時更低，能為玩家帶來更流暢、更穩定的遊戲體驗。

整體而言，在 OpenSignal 報告的 15 個重要體驗指標當中，csl 共獲得 8 項佳績，其中 1項獨占鰲頭，7 項並列第一，完整地體現了其在流動通訊各個領域的領先地位。這種全方位的領先優勢，正是 csl 能夠在香港市場上脫穎而出的重要原因。