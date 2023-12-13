香港國際汽車博覽IMXpo 2023現場直擊｜香港國際汽車博覽於2023年12月14日至17日在香港亞洲國際博覽館舉行。今年的展會規模為歷屆之最，將佔據四個展館，更設有七個主題區域！記者就在開展前，現場直擊盛況，預先為大家帶來現場車迷熱況，以及場內有什麼值得睇！



今年汽車博覽總面積達21000平方米，共有100多家展商，展出不同品牌、不同產地、不同時期的乘用車、商用車、摩托車等共約200輛。

全新電動車品牌DENZA亦在會場中首次展出旗艦級純電動豪華七座多用途車D9優先亮相。

IMXpo迎來了不少全新公開亮相的車輛，包括MG Convertible Cyber​​ster、騰勢D9、極氪001 FR、紅旗L5、HQ9、H9+、坦克 300、創維 SUV 620、平治 eActros、eEconic 和福田電動輕型商用車。而且今年英之傑更是首次參展，帶來最新Toyota bZ4X電動車，以及帶來了全新7人電動車MIFA 7。

全新Toyota bZ4X電動車亦在會場中展出

大人氣MIFA 7電動MPV亦在會場登場，不過暫時到港的只是左軚版本，估計右軚版最快都要2024年初才到港。

英之傑亦在會場中宣布Inchcape one+全新一站式充電服務，包括安裝充電器諮詢服務等，對未來電動車前景非常睇好。

MG開蓬電動跑車MG Convertible Cyber​​ster亦在在會場中展出。

Skyworth首次在港展出2款電動車，其中一款為概念跑車，非常有型！亦請來了車迷林文龍先生前來欣賞全新車款。

Skyworth首次在港展出2款電動車，其中一款為概念跑車，非常有型！亦請來了車迷林文龍先生前來欣賞全新車款。

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在超級跑車區，觀眾可以看到一台非常特別和罕見的Pagani以及其他超級跑車，例如McLaren Senna GTR、McLaren Elva、RUF CTR Porsche，以及Maserati MC20 GT2等。在電單車館方面，觀眾更可以近距離欣賞一台特別版的 Vespa 和最新的Ducati車型等。

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另外，之前不少報道過越南父親為兒子製作木製汽車的影片引起了廣泛關注。這木匠家庭將帶著他們的三台傑作來到 IMXpo：Lamborghini Vision、Mercedes Vision AVTR 和勞斯萊斯浮影。

極具英式風格的展位將展示 20 輛經典 Mini，其中包括 1968 年 MK2 Cooper S、1973 年 Clubman GT 和 1980 年 Mini Moke。 每輛經典迷你車背後都蘊藏著一個浪漫的故事，詮釋著汽車與其車主之間的緊密連結。

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無論喜歡改裝車還是賽車迷都沒關係，在場中都可以統統盡收眼簾。Subaru BRZ、Audi RS3 TCR、Lexus LC500？ 還是由不同品牌及經典型號，如Audi A3 LMS、豐田Celica等，外型打造成極具「賽車」、個人特色的乘用車。這些都只是展品質中的一少部份。

場內大量不同改裝車讓車迷近距離參觀

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與香港汽車修理同業商會及汽車電池輪胎業商會合作，打造汽車維修博物館。參觀人士可近距離看到一些非常具有歷史價值的汽車修理設備、零件和配件，以及昔日的輪圈。

另外，官方更為觀眾提供食品和飲料。VIP貴賓票持有人可憑票換領香檳一杯。喜歡淺酌的標準票觀眾也可以在設於超跑區的酒吧購買酒精飲品。 除了美酒之外，今年美食車還將提供本地特色美食。

今年將再次舉辦Miss IMX大賽，並在展會最後一天進行決賽，以帶動展會氣氛。Miss IMX大賽將選出最具活力和動感的參賽者，成為IMXpo大使，協助推廣本土汽車文化。

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