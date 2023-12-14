Sony PS5 新版本／PS5 Slim 開箱體驗｜繼在美國率先開售之後，Sony 在今年結束前將 PlayStation 5之全新型號推展至全球市場上市，其中就包括了香港市場。《香港01》科技玩物記者早前就得到搶先開箱的機會，以下就分享一下第一手的上手體驗。



「PS5 Slim」的確更輕更薄？

Sony 今次在全球推出的新版本 PlayStation 5（下稱 PS5），在硬件效能上與 2020 年開始發售的沒有分別，主要的硬件參數差異在於將儲存空間由 825GB 擴展至 1TB，另外在機身的體積上對比舊版本減少 30％。然而儘管更輕、更小巧，Sony 方面仍然強調今次推出的只是「PS5 新機型」，而並非網路間口耳相傳的 PS5 Slim。

新版本 PS5 拿上手沒有上代般笨重（蔡浩騰 攝）

雖然在操作體驗上分別不大，但開箱後仍然會見到不少設計上的改進。首先新版 PS5 在重量上雖然仍然難以稱得上輕巧，但在縮減體積之後，拿上手沒有上代般笨重，整體佔位少了是更適合香港蝸居的設計。

PS5 新機型仍然是有一定「份量」，如果沒有上代機在旁對比的話，或者會以為它就是舊機型（蔡浩騰 攝）

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在外觀上另一明顯改變，是機身兩側的弧型膠板一分為二，而由於機身左右的弧型設計依然，將 PS5 打橫放置的時候依然就會有擺放不穩的情況，需要在兩塊膠板的縫隙中插上隨機附送的兩個塑膠支架方可以「站穩陣腳」。

而與上一個版本不同，新版本 PS5 如果要直立擺放，Sony 官方就建議各位用家安裝一個另購的金屬圓型專用支架，實試過後的確能讓 PS5 的重量可以均勻分散，不用支架理論上都可以，但相信會更容易讓機體翻側、引致「悲劇」發生。

直立支架的安裝方法很簡單，只要扭上螺絲即可（蔡浩騰 攝）

識買一定買碟版

在 2020 年舊版本的 PS5 推出時，就分成了「光碟機版」以及「數碼版」，分別就在於機身上有否預先安裝 Blu Ray 光碟機；而來到新版本，這樣的版本差異依然存在，然而決定性的分別，就在於新版本 PS5 的 Blu Ray 光碟機是可以供用家自行裝拆的。

PS5 專用的 Blu Ray 光碟機可以另行購買，數碼版本的新版 PS5 只需要拆去下半部份的膠板，就可以安裝光碟機，加上專用的保護蓋後，外型、功能就與光碟機版本一模一樣，反之，光碟機版亦可以變成數碼版。

新版PS5 的數碼版安裝上光碟機後，與光碟版本基本上一模一樣（蔡浩騰 攝）

考慮到另外加錢購買 Blu Ray 光碟機的價格，比光碟機版與數碼版之間的差價為高，除非閣下已下定決心不會再買遊戲碟，不然以防自己日後會「後悔」，購買 PS5 新機時當然就是首選光碟機版。

PS5 新版本／PS5 Slim 香港上市日期及售價

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