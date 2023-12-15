台北直擊、Vivo X100 Pro 上手試玩｜2023 年以拍攝為賣點的國產智能手機輪番上場，小米、華為、OPPO 之後，來到年尾時份，就再有新的話題之作加入，那就是 Vivo 與鏡頭名廠合作研發的 X100 系列。



Vivo X100 系列早前已經在中國內地發表並開售，據說坊間一致好評，而今日（12 月 15 日）Vivo 更在台北舉行其國際版本的發布會，宣布將 Vivo X100 系列帶到不同市場，而香港就是其中之一。

《香港01》記者就在台北當地率先取得當中的高階版 Vivo X100 Pro 作實試體驗，其拍攝表現的確頗令人驚喜。

Vivo X100 Pro 開箱：旗艦設計配高階物料

Vivo 向來在旗艦機的外型設計方面都甚為用力，今次 Vivo X100 Pro 絕對是其中的表表者，單是機背已經大做文章。

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稍為可惜的是香港暫時就只有黑、藍機身兩種選擇，然而「星跡藍」色作為今個系列的招牌配色，機身上呈圓形的拉絲反射暗紋，在光線下折射出十分細緻的圖案，十分討好。另外官方亦有消息指香港稍後有可能加推使用素皮物料的「落日橙」色機身，有興趣的用戶可以稍等一等。

除了機背玻璃，作為 Vivo X100 Pro 核心所在的相機模組外圍，就採用了航空級別的鏡面不銹鋼金屬材質作為外框，為本身已經採用金屬機框的 X100 Pro 加入了多一重金屬質感，亦提升了其耐用度。

在金屬機框、潛望鏡頭等多重硬件「加持」下，Vivo X100 Pro 的機身重量達到 221g，幸而前後曲面的設計讓其上手手感貼服、增加了一點握持感，但想要提升一下安全感，裝上隨機附贈的清水機殼是基本（蔡浩騰 攝）

超越 iPhone 的旗艦處理能力？

Vivo X100 Pro 採用了 MediaTek 旗下目前最強勁的 Dimensity 9300 處理晶片，在效能數據上可以與 Qualcomm S8 Gen 3 匹敵、在某些情況下更可以超越 Apple A17 Bionic。

Vivo X100 Pro 採用 Dimensity 9300 處理晶片，香港版本有 512GB ROM + 16GB RAM，另外還以「動態擴展」的方式增加 16GB（蔡浩騰 攝）

然而一來這並非 Vivo X100 Pro 的重點，二來我們的試用時間太短，在此就不太深入測試，只要知道它的性能是目前 Android 手機中數一數二，其他實際操作如系統穩定性、會否過熱等等就有待詳細試用才能作定案。

Vivo X100 Pro 又支援 100W 的有線快充（蔡浩騰 攝）

另外 Vivo X100 Pro 又支援 100W 的有線快充、50W 的無線快充等高階充電輸入水平，實試在 30 分鐘左右，就可以將手機從 25% 充滿👇👇👇

Vivo X100 Pro 實機試拍：1" 感光元件主鏡只是頭盤

Vivo 今次這部 X100 Pro，開宗名義就是與鏡片名廠 ZEISS 蔡司「共同開發」，拍攝能力自然也是歷代最強，機背的相機模組加入著名的 T* 鍍膜以減少眩光，三個鏡頭皆為 5000 萬像素，主鏡頭採用的是 1" 大尺寸感光元件，拍攝出來的相片銳利、有不俗的散景效果，但這還只是「頭盤」。

遠攝、夜拍能力極強

Vivo X100 Pro 的長焦鏡才是今作最強之處，其支援 4.3x（等效 100mm）的光學變焦，除了採用 1/2" 感光元件、浮動對焦（沒錯，即是與小米 Xiaomi 13 Pro 上好評的長焦鏡一樣）之外，更是目前唯一一支取得了 ZEISS「APO」認證的長焦鏡。

APO 其實即英文「Apochromatic」的縮寫，代表其使用了可以消除色差的鏡片，配合內置的算法、Vivo 度身訂製的色彩效果，如今的 Vivo X100 Pro 抓拍方面的能力絕對稱得上是業界數一數二。👇👇👇

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Vivo X100 Pro 的最大變焦倍數為 100x，亦即過去幾年不少旗艦智能手機的「極限」，而而眾所周知，過去這個倍數輸出的相片基本上是「不可用」的。

來到 X100 Pro，100x 依然會有油畫化等運算痕跡，但已經大大減少，而站在「可用」的層面考慮，到 50x 依然有著可以接受的效果，尤其在低光環境下，Vivo X100 Pro 的表現更稱得上是鶴立雞群。👇👇👇

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小米之外另一長焦微距機種選擇？

由於 X100 Pro 的長焦鏡硬件出色，Vivo 方面還再為其賦予了另一種玩法 － 長焦微距。

除了硬件上的優勢，Vivo X100 Pro 還支援在拍攝微距時進行光圈、焦點調節，這方面讓用戶在拍攝時有更大的創作空間，值得一讚。

於過去一年，在微距這一方面，未曾有手機可以超越到小米 Xiaomi 13 Pro，但 Vivo X100 Pro 的出現，似乎就憾動了小米在這方面的領先地位。

極多玩法人像拍攝

人像拍攝一直是 Vivo 機的一大強項，來到 X100 Pro 由於有著軟、硬件上的優勢，其人像模式不單可以盡用不同焦距鏡頭，又可以揉合 Vivo 獨家的 ZEISS 散景濾鏡，用於人像抓拍效果非常好，以下幾張都是記者隨手按下快門拍下的試相👇👇👇

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Vivo X100 Pro香港售價、上市日期

Vivo X100 系列兩部機都會在香港上市，由即日起開始預售，在 12 月 21 日正式公開發售，兩機的相關規格、售價如下👇👇👇

Vivo X100（16+512）售價：＄5,998

Vivo X100 Pro（16+512）售價：＄7,998