暖氣機慳電秘技｜週末氣溫低至12度｜天文台預測，12 月 16 日起氣溫急跌至 12 度，預計將發出首個寒冷天氣警告，早夜溫差高達 11 度，寒冷天氣持續到聖誕前。「香港濕凍世界第一」，暖氣又差不多時候出動。不少人為了慳位，都已改用冷暖氣空調取代傳統暖爐，但怎樣使用才能慳電又夠暖呢？就要參考以下日媒提供的貼士。



1）暖氣機出風口｜建議向下

很多時開冷暖氣機，都不太會理會出風口風向，但其實這會影響室內的暖房的效果。Saita 報導指出，暖氣機會根據吸入的空氣溫度會確認室溫，從而達到衡溫效果。由於暖空氣本身積聚在室內較高位置，當出風口向上或水平時，地板位置就會持續冰冷，影響暖氣機的衡溫效果。

當暖房效果不佳，用戶通常會再調高暖氣溫度，這會導致耗電量上升。Saita 建議風口「向下」，先將暖風吹向地面，再利用熱空氣向上升的特性，令暖氣效果更平均。再進一步的做法，可以使用循環扇放在暖氣機吹送的位置，增加暖空氣的流動性。

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2）增加濕度

空氣具有隨著溫度升高而濕度降低的特性，當室內溫度被暖氣機加熱時，濕度也會降低。可是，當濕度較低時，人體感知溫度會降低，即使在相同溫度下也更容易感到寒冷。因此，建議作出適度的加濕，令室內濕度保持在 40～60%之間。

3）防止熱氣散失

熱空氣具有從溫暖的地方移動到寒冷地方的特性，室內的熱空氣很容易透過窗戶散失，因此可透過選購具有高隔熱性能的窗簾，並從天花板一直懸掛到地板，使頂部或底部沒有縫隙，以增強保溫效果。

資料來源：Saita