北九州福岡5000元電子現金券獲取方法實測，記者outlet無限制消費超爽！｜最近日本北九州派發旅客限定的5000日圓電子現金券的計畫「Welcome KiyaQ」，旅客只需要在限期間於指定地方便可以利用手機獲取5000日圓電子現金券，於北九州／福岡內多間商店使用！記者早前於福岡旅行時，成功獲取5000日元電子現金券，更在outlet無限制地爽買不同商品，立刻教大家如何獲取。



日本北九州優惠活動適用於到訪北九州市的「外籍人士／旅客」，當大家前往北九州市旅遊之餘，利用電子券省荷包。每人皆可獲得價值5000日圓的電子折價券，將現金券存入手機後，即可在北九州市內不同的店鋪使用。

各旅客都可以在限期內獲取5000日圓電子現金券（林勇 攝）

記者就在12月初，前往北九州福岡時，前往「THE OUTLETS 北九州」。只需要在場內的information counter，便可以直接利用手機scan官方的QR Code，直接上網站填寫問卷。另外，在登記時必須要使用「專用」的WiFi網絡才可（如在outlet中便需要連上AEON WiFi網絡）。

THE OUTLETS 北九州非常大及新，有不少名牌進駐，喜歡shopping的遊日朋友一定要前往。（林勇 攝）

簡單登記後，職員便會展出於outlet內可以使用店鋪，大家可以就在這些店內購物時，隨意使用多少金額的現金券來購物，記者就在區內的adidas、BEAMS等多個大品牌店都可以使用。

可使用電子現金券的店鋪都有專用QR Code給旅客scan code付款。

使用時需要注意，手機一定要連上專用的Wi-Fi網絡時，才可正常顯示金額餘額以及使用現金券。記者就試過在店鋪內，因為收不到Wi-Fi而要找一個較好接收的地方才可顯示及使用，這樣大家要注意。想使用電子現金券前，只埋單前跟店員指使用現金券，然後再利用手機scan店鋪的專用QR Code，付款時再輸入想使用的金額後按確定。店員便會將扣除使用的現金券金額後，再付上尾數便可。完全沒有限制，使用上非常方便！

基本上使用上沒有任何限制，想用幾多金額就用幾多，非常方便好用的電子現金券。（林勇 攝）

THE OUTLETS 北九州，近七成的店鋪都可以利用電子消費券購物（熒光筆highlight的店鋪）。

其實除了在「THE OUTLETS 北九州」外，大家亦可以在北九州不同地方獲取電子現金券，以及在北九州不同地方使用。詳情可參看以下資訊。

電子現金券發放及使用期限：2023年11月20日（一）至2024年2月21日（三）。於限定期間至官方網站填寫問卷後，便可以直接領取電子現金券，而使用期限為5天。過期後將無法使用，敬請注意。而發放人數為30000人，每人每訪日1次皆可領取5000日圓，派發完畢即完結。

現金券發放地點：北九州市綜合旅遊問訊處、北九州機場綜合旅遊問訊處、門司港懷舊海峽廣場、北九州市旅遊問訊處、TKP Garden City博多站築紫口（TKP Sunlife Hotel 3樓）、福岡機場（國際航線航廈 1 樓 HIS 旅行服務中心） / 關西國際機場（第一航廈 1 樓 HIS Visit Japan 服務台）