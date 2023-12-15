北九州福岡5000元電子現金券獲取方法實測｜outlet無限制消費超爽
撰文：林勇
出版：更新：
北九州福岡5000元電子現金券獲取方法實測，記者outlet無限制消費超爽！｜最近日本北九州派發旅客限定的5000日圓電子現金券的計畫「Welcome KiyaQ」，旅客只需要在限期間於指定地方便可以利用手機獲取5000日圓電子現金券，於北九州／福岡內多間商店使用！記者早前於福岡旅行時，成功獲取5000日元電子現金券，更在outlet無限制地爽買不同商品，立刻教大家如何獲取。
日本北九州優惠活動適用於到訪北九州市的「外籍人士／旅客」，當大家前往北九州市旅遊之餘，利用電子券省荷包。每人皆可獲得價值5000日圓的電子折價券，將現金券存入手機後，即可在北九州市內不同的店鋪使用。
記者就在12月初，前往北九州福岡時，前往「THE OUTLETS 北九州」。只需要在場內的information counter，便可以直接利用手機scan官方的QR Code，直接上網站填寫問卷。另外，在登記時必須要使用「專用」的WiFi網絡才可（如在outlet中便需要連上AEON WiFi網絡）。
簡單登記後，職員便會展出於outlet內可以使用店鋪，大家可以就在這些店內購物時，隨意使用多少金額的現金券來購物，記者就在區內的adidas、BEAMS等多個大品牌店都可以使用。
使用時需要注意，手機一定要連上專用的Wi-Fi網絡時，才可正常顯示金額餘額以及使用現金券。記者就試過在店鋪內，因為收不到Wi-Fi而要找一個較好接收的地方才可顯示及使用，這樣大家要注意。想使用電子現金券前，只埋單前跟店員指使用現金券，然後再利用手機scan店鋪的專用QR Code，付款時再輸入想使用的金額後按確定。店員便會將扣除使用的現金券金額後，再付上尾數便可。完全沒有限制，使用上非常方便！