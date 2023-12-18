AirPods Pro 3五大焦點傳聞｜今年 Apple 發布會只更新了 AirPods Pro 新充電盒規格，令部分期待新耳機的 Fans 失望。近日，彭博社爆出 Apple 正研發 AirPods 4 和 AirPods Pro 3，更預計外型和功能也會全面提升。



設計大幅修改

AirPods Pro‌ 兩代的設計也沒多人變化，但根據彭博社 Mark Gurman 報導，‌AirPods Pro‌ 3 將會在設計上有大幅修改。目前仍未有更多的新設計傳聞，但預期 Apple 會更新耳機和充電盒來支援更多新功能。

H3晶片

預期 ‌AirPods Pro‌ 3 將會搭載更快的 H3 晶片，目前 H2 晶片能執行一切從主動降噪到 「Hey Siri」、快速切換以及適應性EQ， H3 晶片的處理能力預計將支援更多「健康」相關的功能。

音質提升

升級 H3 晶片後，‌AirPods Pro‌ 3 的音質將會有所提升，同時主動降噪功能也可能會升級，而且隨 Vision Pro 的推出，AirPods Pro 將能配合其使用，音質方面的要求也會比以往更為重要。目前 USB-C 版本的 ‌AirPods Pro‌ 2 提供無損音質，能夠想像 AirPods Pro 3 的音質將支持更高規格和 kHz 數的音質。

聽力健康改善

有傳 Apple 正在研發的 AirPods 測試聽力健康功能，內建的聽力測試可能會透過播放音調和聲音，來測試用家的聽力，讓用家得知其聽力健康情況。如果 AirPods 發現用家聽力出現問題，可能會建議用家去尋求醫療援助。另外，Mark Gurman指出，Apple亦正在研發讓 AirPods 進一步增強聽力功能，讓耳機成為助聽器。 ‌

AirPods Pro 2開箱

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體溫監測

郭明錤分析指，Apple 將測試在 AirPods 中加入溫度感測器，在耳內測量用家的體溫，而且比在手碗測量準確。而蘋果亦持有測量心率、體溫、出汗量等生物感測器的 AirPods 專利，但未知會或在 AirPods Pro 3 中一併推出。

推出日期

傳聞指出 Apple 將會在 2025 年推出 ‌AirPods Pro‌ 3，按以往的習慣，或將在 iPhone 發布會前後推出，預計在 2025 年 9 月左右看到這新款耳機面世。

AirPods 4



彭博社 Mark Gurman 在電子周報「Power On」指出，Apple 將在 2024 年推出 AirPods 4，而且將會有兩個版本，目的是要取代現有的 AirPods 3 和較低價 AirPods 2。新款 AirPods 預計外觀會在 AirPods 和 AirPods Pro 之間，採用更短的耳機柄設計，但目前未知 Apple 會否採用矽膠耳塞。

AirPods 4機身將為全新設計，更加貼耳好戴有利運動、單元音效將有所提升

重新設計的充電盒將具有喇叭，支援「Find My」提醒，並採用 USB-C 充電接口。AirPods 4 的高階版本將加入主動降噪功能，用家能以更低的價格享受主動降噪，但降噪效果應比 AirPods Pro 低。AirPods 4‌ 傳將在 2024 年推出。

資料來源：MacRumors