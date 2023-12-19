即熱水機選購貼士｜天氣寒冷，想隨時都能飲上一杯熱水、深夜食一個杯面時，即熱水機就是最好的夥伴。市面上的即熱水機款式越來越多，而且這類較新式的家電亦未必有使用經驗，哪應該如何選擇呢？以下將分享 5 點即熱水機選購貼士，以前消委會測試結果。



即熱水機選購貼士

1）水溫控制功能

即熱水機比電熱水壺優勝的地方，除了即時有熱水外，更能控制出水溫度。部分即熱水機提供多種水溫選擇，除滾水外可選 45度～90度之間，以及提供室溫開水，以方便不同使用需要，如為嬰兒沖奶粉就不能用過熱水溫。在選購時，可以比較不同款式的水溫控制功能，可以選擇控制自由度更大，或按自己使用需要選擇。

2）出熱水速度

雖然叫做即熱水機，但不同款式的出熱水速度和水量都不盡相同。在消委會的測試中，伊瑪牌 IKT-15SCF 需要 45 秒才出熱水，其他即只需 6~7秒，因此不要以為每款即熱水機的加熱速度都在數秒間。

3）清洗及保養

即熱水機在日常使用時，大多不需特別打理。不過部分有濾水芯的型號，第一次使用或換濾水芯時，或須先浸水及沖洗；部分即熱水機有除水垢指示，或需按型號要求，購買指定清洗劑。

👇👇消委會教路 即熱水機選購貼士👇👇

4）過濾功能

即熱水機只要放入水喉水，就能經過短時期加熱，提供不同溫度的飲用水。因此，即熱水機的過濾和淨水功能非常重要。部分即熱水機的濾芯能過濾金屬物質、去除異，更有部分具 UV 殺菌功能。選購時，應留意濾芯的使用壽命和效果。

5）機身設計、儲水量

香港的廚房一般沒太多位置，入手前應先量度擺放空間，以及考慮使用需要，再去比較不同即熱水機的設計，以及水箱的儲水量是否足夠。如儲水盒容量太小，而家中又有多人使用，就會導致經常重新入水的情況。

即熱水機比較

消委會過去曾測試 4 款即熱水機，比較出熱水速度、慳電程度、熱水溫度等多個數據。同時，把將即熱水機和電熱水煲﹑電熱水瓶和桶裝飲水機作比較，得出即熱水機有兩大優點：（一）可於短時間內斟出定量熱水；（二）待機耗電輕微。不過相比之下，由於即熱水機使用要自行加入食水，因此不能短時間內供應大量熱水，只能視乎水箱容量。

👇👇消委會4款即熱水機評測👇👇